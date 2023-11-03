Netflix含廣告活躍戶增兩倍

Netflix廣告總裁Amy Reinhard亦表示，除了提供15秒和30秒的廣告外，廣告商還可以投放10秒、20秒和60秒的廣告，享有更大的宣傳彈性。

高通少賺48% 新財季指引勝預期

此外，晶片供應商高通（美：QCOM）公布，在截至9月24日的第四財季，收入按年跌24%至86.7億美元，季度利潤幾近腰斬，按年跌48%至14.9億美元，不過收入及利潤均勝於預期。受惠於智能手機市場回溫，中國市場復蘇，高通第一財季的銷售及盈利指引勝預期。

雖然昔日客戶華為現在成了高通的競爭對手，開始自行設計及生產手機晶片，高通不認為華為重新進入市場，會影響高通與其他中國智能手機公司的關係，並預期來自中國智能手機客戶的銷售額，將按季增長35%。

（綜合報道）

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