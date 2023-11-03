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經濟
國際金融

英央行不加息 續擺鷹姿 指較長時間維持限制性幣策

【明報專訊】英倫銀行昨宣布，將利率維持在5.25厘的2008年以來高位，是該央行連續第二次議息會議按兵不動，與美聯儲步伐一致，符合市場預期。儘管英倫銀行預期英國經濟仍將疲軟，但該央行繼續放鷹，強調貨幣政策可能需在較長時間內，維持限制性水平，若有證據顯示通脹壓力持續，就需進一步收緊政策。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，雖然本月維持利率不變，但央行將密切注意是否需要進一步加息，現在考慮減息為時過早。

儘管央行放鷹，交易員卻下調對英倫銀行再次加息的預期，押注明年2月前加息0.25厘的概率只有約40%，並預計英倫銀行將在8月開始減息。英國兩年期國債孳息率昨跌穿4.7厘，是6月以來低位。英國10年期國債孳息率由4.4厘左右，跌至4.32厘，接近跌穿9月低位。英鎊兌美元在1.22左右徘徊。

交易員反下調再加息預期

美聯儲主席鮑威爾暗示加息可能結束，美匯指數回落至106。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，回落至5厘以下。美國10年期國債孳息率跌至4.6厘水平，美股3大指數早段上揚，道指升近400點，標普500指數及納指升逾1%。國際油價午夜前升逾1%。

英倫銀行貨幣政策委員會9名成員，6名投票支持利率不變，3名支持加息0.25厘。英格蘭及威爾斯特許會計師公會（ICAEW）經濟總監Suren Thiru指出，支持與反對利率維持不變的央行成員比例，為6比3 ，與9月的5比4微弱差距相比，反映利率現已見頂。

料明年GDP錄零增長

英倫銀行最新預計，英國今年第四季通脹率平均為4.75%，並在明年次季降至3.75%水平。貝利稱，通脹仍然太高，「絕對沒有自滿的空間」，央行將在足夠長的時間內維持足夠高的利率，以確保通脹回落至2%的目標。雖然英國9月通脹率按年升幅回落至6.7%，但仍是七國集團（G7）中最高。

英倫銀行預期，英國GDP將基本持平，預計明年GDP將錄得零增長。Morningstar高級股票策略師Michael Field指出，跟歐洲近似，英國經濟幾乎沒有增長，就業市場緊張，但消費者的薪酬水平卻追不上通脹。

路透社指發達經濟體利率見頂，自10月以來，包括歐洲央行、澳洲央行、新西蘭央行及加拿大央行在內的主要央行都保持利率不變。長期國債孳息率上升，緩和了主要央行加息的壓力。與此同時，受本幣貶值等因素影響，亞洲多國央行仍在加息。印尼和菲律賓早前各加息0.25厘，俄羅斯和土耳其則將基準利率分別提高2厘和5厘。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕債息 加息預期 利率 英倫銀行 英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）

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