甘比等沽東角道舖 套9500萬 呎價11.4萬

呎價較高峰跌八成

據悉，商舖原業主為華置（0127）在1991年12月以3.48億元購入一籃子物業，目前已沽出部分商舖，料獲利甚豐。翻查資料，上述舖位毗鄰的置安大廈地下22號舖，2013年12月獲雅居樂（3333）非執行董事陳卓南等，以約2.33億元購入，以商舖面積416方呎計，呎價高見56萬元，即上述成交呎價較高位下跌近80%。

wwwtc mall推初冬禮遇優惠

商舖市場上有「神奇小子」之稱的資深投資者黃海明持有的佐敦上海街192號地舖，面積約720方呎，市場消息指，物業最新以約2080萬元易手，呎價2.89萬元。商舖現由英記茶莊租用，月租約5.8萬元，租金回報約3.3厘。黃氏去年1月才以1680萬元購入物業，持貨約21個月，帳面獲利400萬元或24%。

另外，新地（0016）旗下銅鑼灣wwwtc mall，由即日起至本月底，推出星級優惠及額外獎賞，購物滿指定金額，可賺高達1萬元電子優惠券。顧客登記成為The Point會員後，在「初冬禮遇」優惠期內以即日電子貨幣消費滿300元，可換購台式茶飲現金券、消費滿800元則可換100元電子餐飲優惠券，同時亦可賺取積分。