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加國樓市受高息打擊 明年尾望觸底

【明報專訊】過去兩年因為美國連續加息，令借貸成本加重，打擊房地產市場。現美國通脹受控，市場預期美國聯儲局利率有機會見頂，房地產市場成交有機會向好。上月底加拿大銀行連續第二次決定保持現行基準利率不變，有分析人士推測，這可能意味着在連續10次加息以後，加拿大央行終於要改變策略了。

秋季開始是加拿大房地產市場相對淡靜的時期，隨着市場持續降溫，庫存水平呈相反方向，房屋庫存月數（MOI）從5月的1.3升至9月的3.8，主要是新落成住宅供應增加而來。另一方面，銷售量大幅下降，9月的獨立屋銷售量創下有史以來的最低水準。魁北克省的平均房價保持相對穩定，平均房價按季減0.6%，而安大略省的房地產市場在秋季經歷了平衡，安省平均房價較上年微升1.2%，2023年9月達89.65萬加元（506.58萬港元），但相較對上一季則減1.3%，故加拿大房地產協會降低了今年的房屋銷售和價格預測。

央行終連續兩次維持利率不變

9月份安大略省的獨立式單戶住宅銷售量創下歷史新低，反映了房地產銷量偏淡。銷售額下降可歸因於利率上升，這使得借貸成本更高，買家承受能力下降。加拿大房地產協會（CREA）的數據顯示，2023年9月加拿大各地銷售的轉售住宅平均價格為74.14萬加元，較去年同期微升1.2%。CREA高級經濟學家Shaun Cathcart表示：「繼今年春季銷售和價格短暫且有些令人驚喜的反彈之後，住房轉售市場很快就穩定下來。由於加拿大住屋需求巨大，待售房屋庫存仍處於歷史低位，接下來會發生什麼將取決於利率。無論這意味着進一步加息的可能性的不確定性，還是只是目前借貸成本的不確定性，對於潛在買家來說，這些問題都不會很快得到解決。因此，預計冬季會比平常更平靜，所有人的目光都集中在加拿大央行身上」。

加拿大房地產市場存在「結構性壓力」（由於移民和供應無法滿足需求而導致需求激增），加拿大央行預計，到明年年中為止，通脹率將約為3.5%。2023年第三季開始多倫多平均樓價年比小幅上升2.4%，達到881萬港元，而大溫哥華地區（GVA）房地產市場在降溫趨勢中表現出彈性，溫哥華平均樓價較上年上漲4.4%。加拿大多個房地產市場的顯著趨勢之一是住房負擔能力下降，抵押貸款利率上升給潛在買家帶來了挑戰，預計加拿大房地產市場在未來幾個月將面臨持續的挑戰，住屋成本負擔仍然是一個重大問題。

愛民頓卡加利吸引年輕人落腳

利率、抵押貸款支付和其他借貸成本的不確定性可能會持續，影響買家情緒和市場動態。分析員仍預計明年之前市場狀况將持續放緩，價格可能面臨進一步下行壓力。道明銀行認為，到2024年底，房地產市場的觸底即將到來，屆時房地產市場的情况將真正出現改善。儘管未來一兩年樓價和銷售量可能會出現一些短期下滑，但2024年仍有強勁反彈的希望，因此要密切關注經濟狀况、影響抵押貸款利率的政府政策，以及其他影響區域市場的因素。

BCREA預測，2023年房地產市場活動將繼續低於平均水平，MLS系統記錄的房屋銷售量最終為3萬套，然後到年底放緩至2.6萬套。黯淡的經濟前景和較高的借貸利率將拖累2023年BC省房地產市場。不過，近年不論是國際移民或加拿大的國內移居，不少人都傾向選擇亞省的兩個主要城市愛民頓及卡加利，因為當地物價遠較溫哥華及多倫多為低，因此吸引不少年輕人到此落腳。

其中，卡加利南部新興小康社區Fish Creek Exchange的大型屋苑Metroside，步行5分鐘即達Fish Creek Lacombe LRT站，20分鐘車程即可返回卡加利CBD，而且鄰近Macleod Trail，只需5分鐘即到Stoney Trail，前往卡加利各區都非常方便。車程僅10分鐘即達大型購物中心Southcentre Mall及CF Chinook Centre，5分鐘到可達的Centennial高中，在Fraser Institute評分高達7.8分，是不少家庭嚮往的地區。兩房連車庫Townhouse單位僅由46萬加元起。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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