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經濟
2023年11月3日星期五
方保僑 方玄百理
投資策略
港銀不加P 金管局料高息將持續 聯儲維持利率不變 市場憧憬見頂
港股曾漲逾350點 息口敏感股搶鏡
議息聲明首提及金融緊縮 反映長債息影響是否加息
港交所籌零售基金平台 明年底推
許正宇：推動數字人幣零售結算 便利內地客消費
證監發代幣化證券指引 有條件讓散戶參與
新世界股東大比數通過售新創建 新創建獨立股東售股意願成焦點
香港寬頻全年轉蝕12.7億
智安投不收基金公司佣金 更符合客戶利益
路透：內地調查上月底短息挾高至50厘
國安部：有「唱空者」妄圖引發金融動盪
鍋圈昨首掛 平收5.98元
領航採最後步驟撤出中國
外匯局：擴大金融高水平雙向開放
英央行不加息 續擺鷹姿 指較長時間維持限制性幣策
日本負收益率債券曾逾4000隻 現面臨絕迹
Netflix含廣告活躍戶增兩倍
減肥藥助諾和諾德利潤破頂
張兆聰：炒美元轉弱 小注投機加密幣
港元定存高息精選
植耀輝：滔搏伺機吸 中線持有
方保僑：香港美酒佳餚巡禮：夜繽紛序章
技術取勝：恒地料22元以上沽壓大
譚新強：中國真的那麼難懂？
盧駿匡：市况續跌宜止蝕做淡 減低本金被蠶食
劉思明：追高息股不如吼高啤打股
周顯：居住和樓價問題是兩回事
湯文亮：樓市好淡辯論 好友似輸實贏
加國樓市受高息打擊 明年尾望觸底
嘉湖提早鬆綁400萬沽 兩年蝕近三成 柏傲莊首錄二手見紅 一房售695萬實輸132萬
內地專才1095萬購香島 料慳稅近290萬
恒地深水埗項目涉492伙 擬本月開價
YOHO WEST 1期主打兩房 本月中上樓書
甘比等沽東角道舖 套9500萬 呎價11.4萬
方保僑：香港美酒佳餚巡禮：夜繽紛序章
【明報專訊】香港是歷史悠久的國際大都會，並以其獨特的文化交融、商業活躍和旅遊吸引力聞名於世。
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財經專欄
方玄百理
方保僑
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