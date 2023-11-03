明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

智安投不收基金公司佣金 更符合客戶利益

【明報專訊】新加坡線上財富管理平台智安投（Endowus）於今年5月將業務拓展至香港，智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣接受訪問時表示，集團作為全亞洲第一個打破「佣金式銷售」模式，主張不收取基金公司佣金的平台，有別於現時普遍市場，理財顧問及基金分銷商於銷售基金產品時，賺取基金公司佣金的形式，相信更符合客戶利益。

指港交所新平台可解決營運痛點

袁淇欣稱現時在市場上購買一種基金，客戶經紀（RM）會收取部分基金管理費作佣金，令RM出現銷售壓力，於銷售基金時，並非以客戶最佳利益行事；智安投不會抽取部分基金管理費作佣金，即使基金公司給予佣金，集團亦會將其全數退贈予用戶，避免出現上述情况。智安投只會按用戶於平台內資產總值規模（AUM），收取0.1%至0.6%的投顧費。

港交所昨宣布正為零售基金籌備開發全新綜合基金平台（IFP），降低基金行業的准入門檻。袁淇欣表示，作為基金行業持份者，樂見港交所推行其平台。她續稱，以往作為分銷商需要對銷售的基金產品進行複雜繁多的盡職調查、認識你的客戶（KYC），以及商討分銷協議的過程。一隻基金商討分銷協議進程，往往需時約3至4個月，而新平台則可節省分銷商於營運上的精力，解決營運上的痛點。

至於《施政報告》進一步公布資本投資者入境計劃（CIES）門檻為3000萬元，袁淇欣表示，相信若CIES落地將對其業務有幫助，但未有確實估計其方案將會為集團帶來多少的效益。她續稱，智安投截至今年8月，擁有10萬個用户，AUM達50億美元（約391億港元），她希望香港業務於未來5年內，其用户量及AUM增至與新加坡相若的規模。

相關字詞﹕家族辦公室 佣金 綜合基金平台 袁淇欣 基金 新加坡 財富管理 智安投

上 / 下一篇新聞

港銀不加P 金管局料高息將持續 聯儲維持利率不變 市場憧憬見頂
港銀不加P 金管局料高息將持續 聯儲維持利率不變 市場憧憬見頂
港股曾漲逾350點 息口敏感股搶鏡
港股曾漲逾350點 息口敏感股搶鏡
議息聲明首提及金融緊縮 反映長債息影響是否加息
議息聲明首提及金融緊縮 反映長債息影響是否加息
港交所籌零售基金平台 明年底推
港交所籌零售基金平台 明年底推
許正宇：推動數字人幣零售結算 便利內地客消費
許正宇：推動數字人幣零售結算 便利內地客消費
證監發代幣化證券指引 有條件讓散戶參與
證監發代幣化證券指引 有條件讓散戶參與
新世界股東大比數通過售新創建 新創建獨立股東售股意願成焦點
新世界股東大比數通過售新創建 新創建獨立股東售股意願成焦點
香港寬頻全年轉蝕12.7億
香港寬頻全年轉蝕12.7億
路透：內地調查上月底短息挾高至50厘
路透：內地調查上月底短息挾高至50厘
國安部：有「唱空者」妄圖引發金融動盪
國安部：有「唱空者」妄圖引發金融動盪
鍋圈昨首掛 平收5.98元
鍋圈昨首掛 平收5.98元
領航採最後步驟撤出中國
領航採最後步驟撤出中國
外匯局：擴大金融高水平雙向開放
外匯局：擴大金融高水平雙向開放
英央行不加息 續擺鷹姿 指較長時間維持限制性幣策
英央行不加息 續擺鷹姿 指較長時間維持限制性幣策
日本負收益率債券曾逾4000隻 現面臨絕迹
日本負收益率債券曾逾4000隻 現面臨絕迹
Netflix含廣告活躍戶增兩倍
Netflix含廣告活躍戶增兩倍
減肥藥助諾和諾德利潤破頂
減肥藥助諾和諾德利潤破頂
張兆聰：炒美元轉弱 小注投機加密幣
張兆聰：炒美元轉弱 小注投機加密幣
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：滔搏伺機吸 中線持有
植耀輝：滔搏伺機吸 中線持有
方保僑：香港美酒佳餚巡禮：夜繽紛序章
方保僑：香港美酒佳餚巡禮：夜繽紛序章
技術取勝：恒地料22元以上沽壓大
技術取勝：恒地料22元以上沽壓大
譚新強：中國真的那麼難懂？
譚新強：中國真的那麼難懂？
盧駿匡：市况續跌宜止蝕做淡 減低本金被蠶食
盧駿匡：市况續跌宜止蝕做淡 減低本金被蠶食
劉思明：追高息股不如吼高啤打股
劉思明：追高息股不如吼高啤打股
周顯：居住和樓價問題是兩回事
周顯：居住和樓價問題是兩回事
湯文亮：樓市好淡辯論 好友似輸實贏
湯文亮：樓市好淡辯論 好友似輸實贏
加國樓市受高息打擊 明年尾望觸底
加國樓市受高息打擊 明年尾望觸底
嘉湖提早鬆綁400萬沽 兩年蝕近三成 柏傲莊首錄二手見紅 一房售695萬實輸132萬
嘉湖提早鬆綁400萬沽 兩年蝕近三成 柏傲莊首錄二手見紅 一房售695萬實輸132萬
內地專才1095萬購香島 料慳稅近290萬
內地專才1095萬購香島 料慳稅近290萬
恒地深水埗項目涉492伙 擬本月開價
恒地深水埗項目涉492伙 擬本月開價
YOHO WEST 1期主打兩房 本月中上樓書
YOHO WEST 1期主打兩房 本月中上樓書
甘比等沽東角道舖 套9500萬 呎價11.4萬
甘比等沽東角道舖 套9500萬 呎價11.4萬