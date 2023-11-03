智安投不收基金公司佣金 更符合客戶利益

指港交所新平台可解決營運痛點

袁淇欣稱現時在市場上購買一種基金，客戶經紀（RM）會收取部分基金管理費作佣金，令RM出現銷售壓力，於銷售基金時，並非以客戶最佳利益行事；智安投不會抽取部分基金管理費作佣金，即使基金公司給予佣金，集團亦會將其全數退贈予用戶，避免出現上述情况。智安投只會按用戶於平台內資產總值規模（AUM），收取0.1%至0.6%的投顧費。

港交所昨宣布正為零售基金籌備開發全新綜合基金平台（IFP），降低基金行業的准入門檻。袁淇欣表示，作為基金行業持份者，樂見港交所推行其平台。她續稱，以往作為分銷商需要對銷售的基金產品進行複雜繁多的盡職調查、認識你的客戶（KYC），以及商討分銷協議的過程。一隻基金商討分銷協議進程，往往需時約3至4個月，而新平台則可節省分銷商於營運上的精力，解決營運上的痛點。

至於《施政報告》進一步公布資本投資者入境計劃（CIES）門檻為3000萬元，袁淇欣表示，相信若CIES落地將對其業務有幫助，但未有確實估計其方案將會為集團帶來多少的效益。她續稱，智安投截至今年8月，擁有10萬個用户，AUM達50億美元（約391億港元），她希望香港業務於未來5年內，其用户量及AUM增至與新加坡相若的規模。