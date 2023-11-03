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經濟

證監發代幣化證券指引 有條件讓散戶參與

【明報專訊】證監會昨日就代幣化證券向中介人發出兩份指引，包括對資產代幣化的風險管理、監管預期及公開發售基金的額外保障要求，特別關注盡職審查、託管、交易和轉手紀錄安排。行政總裁梁鳳儀昨上午出席金融科技周時表示，債券或基金代幣化不會改變資產本質，證監會認同代幣化可提升整個基金產品周期的效率，但需關注由其引起的紀錄保存和保險風險。

根據證監會向中介人發出的通函，代幣化證券基本上是以代幣化作為包裝的傳統證券，沒有需要施加「僅限專業投資者」的強制規定，但如果發售未有根據《證券及期貨條例》獲認可，或不符合招股章程制度，便只可以專業投資者為對象，或根據公開發售制度所訂的任何其他適用豁免情况下進行。

指需關注紀錄保存及保險風險

通函亦提到代幣化引起的新風險，中介人需管理與傳統證券無關的新風險，特別是涉及代幣化活動中的擁有權風險及科技風險。例如是使用在公有非許可制網絡上非許可制代幣以不記名方式發行的代幣化證券，網絡保安風險可能會更高。

梁鳳儀昨天強調，如無足夠監管，託管及保險均不會參與資產代幣化。此外，證監會原則是只有在產品生態趨成熟，而且中介機構受到監管，才會讓散戶參與。

事實上，BC科技（0863）周三已發出通告，指旗下持牌虛擬資產交易平台OSL伙資產管理公司嘉實國際，向證監會提交計劃書，探索零售基金產品代幣化。BC科技昨日股價向上，最多升28.8%，收市報4元，升17.6%。BC科技執行董事兼法規事務主管刁家駿昨於金融科技周表示，今次只是第一個項目，相信未來數周至數個月將有一系列產品推出，更多產品對平台、業界及投資者均是好事。

相關字詞﹕零售基金 嘉實國際 代幣化 金融科技周 虛擬資產交易平台 金融科技 證監會

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