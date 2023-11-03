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經濟

港銀不加P 金管局料高息將持續 聯儲維持利率不變 市場憧憬見頂

【明報專訊】美國聯儲局在本港時間昨日凌晨公布議息結果，維持利率目標區間5.25厘至5.5厘不變，合乎市場預期，對香港利率有指標作用的匯豐，亦公布維持港元最優惠利率（P）在5.875厘不變。聯儲局將緊縮金融狀况納入考慮，或替代進一步加息，加強市場對美息見頂預期，分析認為本港最優惠利率亦應在現水平見頂，不過港元拆息料在明年上半年仍會繼續高企。

明報記者 歐陽偉昉

恒生（0011）、中銀香港（2388）和渣打昨日亦公布，維持最優惠利率和港元活期儲蓄利率不變。金管局總裁余偉文表示，美息雖暫停上調，但距通脹目標仍頗遙遠，未知加息「最後一里路」要再走多久，聯儲局沒有排除加息的可能，若美息續升，港息亦會跟隨。至於減息時間，他認為言之尚早，高息環境會持續一段時間。

銀行或調整H按封頂息紓壓

公布議息結果後，市場進一步肯定今輪美息已見峰值，據利率期貨定價推算的芝商所FedWatch工具昨預測，12月不加息概率由前一日79.5%升至85.4%，上海商業銀行研究部主管林俊泓稱，隨聯儲局利率不再加息，本港大型銀行最優惠利率也見今輪加息高位。他認為若美國通脹難以降溫，或出現70年代般急速反彈的風險，聯儲局是次或者也會選擇繼續加息。不過美國同日公布增發長債幅度少於市場預期，美債息或回落，紓緩金融狀况的緊縮情况。

早前有小型銀行以高於市場幅度加息（P），林俊泓認為不能排除再有個別銀行會上調，不過市場競爭貸款激烈，小型銀行難以自行加息，因為普遍中小行加息機會也不大，或會繼續調整新做H按鎖息上限略為紓緩息差壓力。

美明年6月減息概率逾六成半

隨着預期美息見頂，FedWatch工具預測，明年6月開始減息概率逾六成半，早在5月減息概率也近四成半。港元拆息昨變動不大，1個月拆息報4.883厘，較周三升0.72點子（1厘等於100點子），3個月拆息升3.24點子至5.2588厘，12個月拆息微跌0.04點子至5.473厘。

1個月拆息在9月上試逾5厘後，10月初至今回落至4.8厘水平，對於減息預期會否開始在港元拆息反映，林俊泓指聯儲局沒有否定加息可能，認為不會太快在拆息反映，若及至明年數次議息也不再加息，較明顯見到已加息最後一次，屆時港元拆息會漸降。他認為美國明年下半年才會減息，港元拆息至明年上半年仍會高企，料定期利率續企在逾4厘水平。他又指按過去經驗，最優惠利率與1個月拆息相差3厘，前者才會下調，相信聯儲局減息3至4次後，最優惠利率才會開始下調。

相關字詞﹕林俊泓 最優惠利率 港元拆息 聯儲局 加息 金管局

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