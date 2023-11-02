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經濟
2023年11月2日星期四
股市最前線
NOVO LAND設「5%樓價保障」吸客 明年5月前樓價指數跌10% 335萬元入場戶可獲近17萬
話你知：2001年港景峯 推回贈後煞停
啟德海灣暫收1700票 超額近7倍
內地專才千萬購逸瓏灣3房 料慳稅逾260萬
上月整體物業買賣登記 不足3000宗紀錄次低
港9月零售銷售貨值升13% 今年最低 零售協會：受颱風黑雨影響 料10月增長亦有限
內地10月財新製造業PMI同陷收縮
恒指穩守萬七關 成交急跌近兩成
鍋圈IPO超購逾3倍 一手中籤率19%
路透：恒大擬同系兩公司股權還離岸債
港鐵終止瑞典鐵路營運 料額外開支7億
HashKey推港首個持牌虛擬資產交易所App 具完整交易功能 另一持牌商OSL冀App月內上架
OSL伙嘉實提計劃書 研零售基金代幣化
協同通信棄虛擬資產業務 聯席CEO辭職
澳門上月博彩收入見疫後新高
長江生命：肝癌雙抗原疫苗望兩年後人體測試
比亞迪上月新能源車銷量增39%
股神拍檔芒格稱比亞迪「巨大財富」
美財政部下周發債規模遜預期 10年期及30年期增速放緩 長債息跌
日財務省官員兩度「出口術」 日圓兌美元回升
共享辦公室WeWork 外媒：擬最早下周申破產保護
Tesla馬斯克：目標年產20萬輛Cybertruck
張兆聰：海底撈收購反應差 倘再跌可博反彈
人民幣定存高息精選
技術取勝：中國財險宜突破50天線
劉思明：美議息前夕 港股表現參差
周顯：居住面積設下限 不能解決劏房問題
湯文亮：如何趕走實力強橫租客
外資較看好港發展商債券 指「減辣」助清庫存 惟難上調地產股估值
富達Marty Dropkin：北都利把握大灣區商機
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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