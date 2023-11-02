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經濟

澳門上月博彩收入見疫後新高

【明報專訊】澳門博彩監察協調局昨日公布，受惠中秋節及十一國慶黃金周檔期旅客增加，當地10月份博彩收入達195億澳門元，按年升4倍，創2020年1月疫情以來單月新高。相對9月份博彩收入149.4億澳門元亦按月回升30.6%。今年頭10個月計算，當地錄得博彩收入1484.5億澳門元，按年大增315.6%。

受惠中秋國慶檔期 按月回升31%

10月份賭收表現做好，約回復至疫情前73.74%水平。但濠賭股昨隨市况而大部分向下。除了銀行娛樂（0027）股價微升0.34%之外，其餘皆跌，當中跌幅最大為美高梅中國（2282），跌1.75%。網上博彩媒體GGR Asia引述摩根大通報告指出，澳門賭收水平符合市場預期水平。

在邁向今年結餘兩個月，澳門政府在立法會昨上載最新《2024年度財政預算案》披露，料澳門引入更多嶄新旅遊元素後，加上進一步開拓內地和國際客源市場，估計2024年度博彩收入達到2160億澳門元，相較過往多年長期預算每年賭收約1300億澳門元，是次預算首次突破2000億澳門元大關。澳門政府甚至估計明年公共財政會重新錄盈餘，料毋須動用財政儲備填補缺口。澳門政府昨同日公布新的5年經濟適度多元發展規劃，經濟財政司司長李偉農昨日在當地會見媒體時表示6家博彩企業已經於9月份提交明年工作計劃，料政府在之後60日內會審閱及作最終決定。在推動國際客源方面，政府預計會投放2.35億澳門元。

首披露橫琴深合區金融市場對接

當地政府表示在推動幸運博彩承批公司發展具一定規模和吸引力的主題遊樂設施和景點，並加入寓教於樂的元素吸納家庭客。在金融領域，當地擬適時探討虛擬資產的相關政策，並首度披露會推動與橫琴結合的深合區的金融市場與當地金融市場對接；甚至表示會在科創投入不少於50億澳門元，亦鼓勵各地影視單位到當地取景，甚至在中醫藥領域推動至少5項研發成果進入臨牀研究。

相關字詞﹕摩根大通 李偉農 博彩監察協調局

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