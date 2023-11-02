路透：恒大擬同系兩公司股權還離岸債

報道提到，恒大物業及恒大汽車於今年已暴瀉逾八成，截至昨日，兩家公司市值合共值90億美元（約702億港元），若債權人接受新重組計劃，其投資將蒙受巨大損失。

恒大地產未清償到期債2808億人幣

報道指出，3名債權人對於新債務重組方案仍不滿，其中一名債權人表示，認為清盤將對他們更加有利，更指由清盤人進行的重組將更公平。報道亦提到，新離岸重組計劃下，恒大物業及恒大汽車將需要中國證監會及其股東批准，發行新債券及新股，惟恒大先前因其附屬公司恒大地產被立案調查，已被中證監禁止發行新債券。報道亦引述消息指出，新離岸債務重組計劃為兩星期前提出，而另一名消息人士表示，其新方案由廣東省政府轄下工作委員會所推動。中國恒大目前於恒大物業及恒大汽車，分別擁有52%及59%股權。

另外，恒大昨發出通告，指截至9月底，旗下恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2808.3億元（人民幣，下同）；同期金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計1961件，標的金額總額累計約4534.17億元。