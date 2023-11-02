明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指穩守萬七關 成交急跌近兩成

【明報專訊】美國聯儲局議息前美期下跌，財新公布內地PMI數據遜預期，港股表現反覆，恒指早段最多跌逾130點，短暫試穿17,000點關口後回穩。11月開局收市微跌10點，報17,101點，大市成交急降近兩成至679億元，見逾兩周低位。

隔晚美股做好，恒指高開26點後曾一度升76點，高見17,188點，隨着財新公布PMI數據遜預期，大市由升轉跌，最多曾跌133點，期後窄幅爭持，收市跌10點；國指跌2點，收報5859點；科指收報3752點，跌6點。A股個別發展，上證指數收升4點，至3023點，深成指收報9826點，跌37點，兩市成交合計8119億元人民幣，內地發布新疆自由貿易試驗區總體方案，相關股份上升。

北水連續5日淨流入逾110億元

北水淨入22.4億元，為連續第5日淨流入，累計流入110.6億元，中芯國際（0981）及小米（1810）昨分別獲3.1億元及2.9億元北水流入；滬深股通錄20.8億元人民幣淨流出，為連續第3日流出，累計走資92.3億元人民幣。

內地餐飲股昨捱沽，海底撈（6862）向同系特海國際（9658）收購日本酒店項目，股價急跌近13%，為跌幅最大藍籌，海底撈約錄1億元北水淨流出；百勝中國（9987）上季業績差過市場預期，股價亦挫近13%，九毛九（9922）亦跌近7%；體育用品股個別發展，李寧（2331）最多升8%，收市升4.3%，為升幅最大藍籌，安踏（2020）先跌後回穩，收市無升跌。

分析：恒指尋底格局未完

匯控（0005）啟動30億美元回購計劃，股價升1.3%，中行（3988）、工行（1398）齊升逾1%；科技股普遍較弱，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌幅不足1%，美團（3690）、京東（9618）、百度（9888）則齊跌超過1%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日市場觀望氣氛濃，除等待美聯儲議息結果之外，日本央行放寬收益率曲線控制力度不達預期，引發日圓兌美元進一步跌近33年來新低，亦是市場關注點之一。恒指雖守住17,000點收市，但仍受制於好淡分水線17,500點以下，意味尋底格局未完。

上 / 下一篇新聞

NOVO LAND設「5%樓價保障」吸客 明年5月前樓價指數跌10% 335萬元入場戶可獲近17萬
NOVO LAND設「5%樓價保障」吸客 明年5月前樓價指數跌10% 335萬元入場戶可獲近17萬
話你知：2001年港景峯 推回贈後煞停
話你知：2001年港景峯 推回贈後煞停
啟德海灣暫收1700票 超額近7倍
啟德海灣暫收1700票 超額近7倍
內地專才千萬購逸瓏灣3房 料慳稅逾260萬
內地專才千萬購逸瓏灣3房 料慳稅逾260萬
上月整體物業買賣登記 不足3000宗紀錄次低
上月整體物業買賣登記 不足3000宗紀錄次低
港9月零售銷售貨值升13% 今年最低 零售協會：受颱風黑雨影響 料10月增長亦有限
港9月零售銷售貨值升13% 今年最低 零售協會：受颱風黑雨影響 料10月增長亦有限
內地10月財新製造業PMI同陷收縮
內地10月財新製造業PMI同陷收縮
鍋圈IPO超購逾3倍 一手中籤率19%
鍋圈IPO超購逾3倍 一手中籤率19%
路透：恒大擬同系兩公司股權還離岸債
路透：恒大擬同系兩公司股權還離岸債
港鐵終止瑞典鐵路營運 料額外開支7億
港鐵終止瑞典鐵路營運 料額外開支7億
HashKey推港首個持牌虛擬資產交易所App 具完整交易功能 另一持牌商OSL冀App月內上架
HashKey推港首個持牌虛擬資產交易所App 具完整交易功能 另一持牌商OSL冀App月內上架
OSL伙嘉實提計劃書 研零售基金代幣化
OSL伙嘉實提計劃書 研零售基金代幣化
協同通信棄虛擬資產業務 聯席CEO辭職
協同通信棄虛擬資產業務 聯席CEO辭職
澳門上月博彩收入見疫後新高
澳門上月博彩收入見疫後新高
長江生命：肝癌雙抗原疫苗望兩年後人體測試
長江生命：肝癌雙抗原疫苗望兩年後人體測試
比亞迪上月新能源車銷量增39%
比亞迪上月新能源車銷量增39%
股神拍檔芒格稱比亞迪「巨大財富」
股神拍檔芒格稱比亞迪「巨大財富」
美財政部下周發債規模遜預期 10年期及30年期增速放緩 長債息跌
美財政部下周發債規模遜預期 10年期及30年期增速放緩 長債息跌
日財務省官員兩度「出口術」 日圓兌美元回升
日財務省官員兩度「出口術」 日圓兌美元回升
共享辦公室WeWork 外媒：擬最早下周申破產保護
共享辦公室WeWork 外媒：擬最早下周申破產保護
Tesla馬斯克：目標年產20萬輛Cybertruck
Tesla馬斯克：目標年產20萬輛Cybertruck
張兆聰：海底撈收購反應差 倘再跌可博反彈
張兆聰：海底撈收購反應差 倘再跌可博反彈
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：中國財險宜突破50天線
技術取勝：中國財險宜突破50天線
劉思明：美議息前夕 港股表現參差
劉思明：美議息前夕 港股表現參差
周顯：居住面積設下限 不能解決劏房問題
周顯：居住面積設下限 不能解決劏房問題
湯文亮：如何趕走實力強橫租客
湯文亮：如何趕走實力強橫租客
外資較看好港發展商債券 指「減辣」助清庫存 惟難上調地產股估值
外資較看好港發展商債券 指「減辣」助清庫存 惟難上調地產股估值
富達Marty Dropkin：北都利把握大灣區商機
富達Marty Dropkin：北都利把握大灣區商機