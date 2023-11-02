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經濟

港9月零售銷售貨值升13% 今年最低 零售協會：受颱風黑雨影響 料10月增長亦有限

【明報專訊】政府統計處公布，今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年升13%，稍遜市場預期升13.8%，金額計亦為去年11月以來低位。雖然整體數據連升10個月，不過細分類別計，本港9月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷售貨值為去年12月以來新低；衣物、鞋類及有關製品銷售貨值更是去年11月以來低位。零售管理協會預計，去年同期低基數及假期日子有限，較多港人留港消費，對11月本地零售市况相對正面，但生意額不會有大幅增長。

明報記者 蕭嘉聰

今年9月香港珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年上升27.3%，衣物、鞋類及有關製品亦升36.4%，不過兩大分項的實際貨值錄43.1億元及31.99億元，分別是去年12月及11月以來的低位。另外，今年9月超級市場貨品的銷貨價值跌1.3%；汽車及汽車零件跌25.1%；燃料跌19.2%；傢具及固定裝置亦跌15.1%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，9月受颱風及水浸影響，大部分零售店舖被迫暫停營業，上半月銷售情况不算太理想，不過下半月中秋節日氣氛濃厚，政府亦舉辦大型慶祝活動，有助吸引遊客訪港帶動銷售。

珠寶等銷售貨值 為去年12月來新低

他表示，去年10月政府放寬部分防疫措施，令基數較高，雖然今年是疫後首個黃金周，不過根據協會調查，受訪公司表示生意額有增加或下跌大約各佔一半，上升的類別主要與遊客市場相關，超市、便利店等本地市場的零售類別就預期10月生意按年錄得單位數至中雙位數跌幅。此外，仍有九成受訪公司指生意未及2018年10月的表現，差距將為低至高雙位數，反映市道疲弱。

他續稱，黃金周過後人流及生意減弱，雖然黃金周可帶動內地客來港消費，但港人北上消費令本地消費減少，不少港人趁節日外出旅遊，涉及本地市場的零售行業銷情不算理想，因此10月整體生意額增幅不多。

分析：港人節日多外遊 影響零售銷情

至於政府推出大型活動，他認為有助帶動市民外出消費氣氛，但要全面恢復夜生活仍需要一段時間。他表示，期望大型活動可進一步吸引遊客，推動市民外出，對此仍然審慎正面。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值9月按年繼續明顯上升。展望未來，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業；住戶收入持續改善和「香港夜繽紛」等政府多項支援措施，亦應提供支持行業表現。

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