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經濟
香港地產

啟德海灣暫收1700票 超額近7倍

【明報專訊】《施政報告》後首個發售的大型新盤、嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）樓花期長18個月的啟德跑道區啟德海灣1期，周六首輪發售218伙。市場消息稱，項目明日截票，暫累收逾1700票，超額認購約6.8倍。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，新置業印花稅「先免後徵」下，內地專才查詢量倍增，佔總查詢量約四成。另市場消息稱，率先以招標售出兩伙特色戶的英皇國際（0163）香港仔澄天，同於明日截票，7日來暫收約400票，以首輪85伙計，超額認購約3.7倍。

對於新地（0016）屯門NOVO LAND第2A期推出「5%樓價保障」優惠，溫偉明表示，集團會考慮制訂各項置業優惠，但優惠僅屬短期銷售手法，項目自身實力亦十分重要，故目前仍會採「以量為先」策略，暫不推出特色單位。他續稱，啟德跑道區一帶會隨港府引入雲巴或智軌等運輸工具，進一步推進啟德全區發展潛力。

澄天1周收400票 超額近4倍

至於澄天周六推售的85伙，佔全盤逾七成，新價單30伙整批折實均呎約1.76萬元，較上一張價單折實均呎17,086元高出近3%，撇除樓層及景觀因素，屬原價加推。新價單實用由286至400方呎，包括17伙1房及13伙兩房戶，若扣除最高折扣5%計，折實價471.11萬至792.78萬元，折實實呎16,472至19,820元；入場單位為10樓E室，實用286方呎，1房戶，折實價471.11萬元，折實實呎16,472元。

THE HOLBORN周日售22伙

此外，恒地（0012）旗下已屆現樓的港島東THE HOLBORN，敲定周日發售22伙及上載更新價單，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目新推出禮券優惠，適用於指定1房戶。至於周日發售的22伙，包括開放式及1房戶，實用由224至260方呎，折實價由512.46萬至661.23萬元，折實實呎22,455至25,432元。項目2021年開售至今累售227伙，佔可售單位240伙約95%，套現逾16億元。

[香港地產]

相關字詞﹕認購登記 NOVO LAND第2A期 啟德海灣1期 澄天

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