話你知：2001年港景峯 推回贈後煞停

樓價回贈與恒指掛鈎

長實當時指出，「物業指數置業回贈計劃」為期兩年，相關樓價回贈比率，與恒生指數掛鈎，買家可在付清樓價兩年內，於指定日期行使一次回贈權，回贈額最高為樓價12%。至於計算方法，買家在付清樓價後，可獲發出物業基數證書，以完成交易後的首10日恒指平均數作為基數，如1年後的首10日恒指平均數高於基數，買家可在14日內獲回贈成交額的6%；相反，如恒指低於基數，則可獲回贈3%。

證監指變相投資安排

如買家放棄在1年後要求回贈，可以第二年才行使回贈權，屆時如恒指和基數比較出現升幅，可一次過獲回贈樓價12%；相反，如恒指低於基數，則可獲回贈6%。長實當時稱，推出回贈與恒指掛鈎，情况等同買股票，買家可獲一定回報。不過，證監會指出，相關安排等同變相投資安排，長實之後煞停此計劃。

[香港地產]