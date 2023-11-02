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經濟
香港地產

話你知：2001年港景峯 推回贈後煞停

【明報專訊】翻查資料，每逢樓市疲弱，個別發展商均推出類似「樓價保障」計劃，向買家派發「定心丸」，其中長實（1113）於2001年底推出的尖沙嘴港景峯，曾推出「物業指數置業回贈計劃」，將樓價回贈與恒生指數掛鈎，兩年內給予買家最高樓價12%回贈，惟證監會指有關安排為變相投資安排，長實其後煞停此計劃。

樓價回贈與恒指掛鈎

長實當時指出，「物業指數置業回贈計劃」為期兩年，相關樓價回贈比率，與恒生指數掛鈎，買家可在付清樓價兩年內，於指定日期行使一次回贈權，回贈額最高為樓價12%。至於計算方法，買家在付清樓價後，可獲發出物業基數證書，以完成交易後的首10日恒指平均數作為基數，如1年後的首10日恒指平均數高於基數，買家可在14日內獲回贈成交額的6%；相反，如恒指低於基數，則可獲回贈3%。

證監指變相投資安排

如買家放棄在1年後要求回贈，可以第二年才行使回贈權，屆時如恒指和基數比較出現升幅，可一次過獲回贈樓價12%；相反，如恒指低於基數，則可獲回贈6%。長實當時稱，推出回贈與恒指掛鈎，情况等同買股票，買家可獲一定回報。不過，證監會指出，相關安排等同變相投資安排，長實之後煞停此計劃。

[香港地產]

相關字詞﹕物業指數置業回贈計劃 港景峯 新地 長實 NOVO LAND第2A期

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