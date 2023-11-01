柏瑞投資看好中國市場 稱美經濟仍有「硬着陸」風險

目前市場普遍預期聯儲局將於本月維持聯邦基金利率目標區間於5.25厘至5.5厘不變，並料局方或於今年12月再加息一次。不過，Kelly預期，聯儲局今年內不會再加息，並料是次加息周期已告終，因隨着供應鏈瓶頸問題緩解，美國核心通脹正逐步回落，若進一步加息，將導致實際利率（real interest rate）過高，影響投資及消費意欲，從而為經濟帶來沉重的壓力，至於近期聯儲局官員言論仍未排除再加息的可能，相信是希望可控制市場預期，以免市場過早出現減息預期及太過樂觀的情緒。

料美國加息周期已完結

為何市場不宜對美國經濟前景太過樂觀？Kelly解釋，這基於美國經濟仍有「硬着陸」風險，並指美國經濟可於1984年及1994年成功「軟着陸」，主要由於當時聯儲局早着先機，於通脹急升前開展加息周期，反觀是次聯儲局則於通脹急升後方出手，要促使經濟「軟着陸」的難度明顯較高，儘管目前美國經濟數據仍強韌，惟背後驅動力源於美國疫後的刺激經濟政策，預期隨着此因素逐步消退，而偏高利率對經濟增長的負面影響逐漸顯現，美國經濟很有可能出現衰退，而此亦限制聯儲局進一步加息的可能。

實際利率逾2.5厘 聯儲局將減息

至於減息，Kelly表示，需視乎實際利率走向，若通脹進一步下降，令實際利率升至2.5厘以上，將促使聯儲局減息，預期今年內不會出現此情况，明年則有機會，但局方有可能稍調低名義利率，以讓實際利率回到約2厘水平便收手，相信「免費資金」（free money）時代已成過去，因而看好長債表現，投資者現階段於投資組合內加入10年期及30年期美國國債將可鎖定較高孳息率，預期短線美國10年期國債孳息將介乎4.5厘至5厘。

Kelly透露，其團隊管理的多元資產投資組合最近確有提升債券部分的存續期，近月已將投資組合內的現金水平由一度超過雙位數，逐步調低至目前單位數水平，不諱言現時利率偏高下，現金是非常吸引的資產，因目前持有現金不需面對任何市場風險，也可輕鬆獲取約5厘利息，但認為市場上仍不乏可中長線提供逾5%回報的投資機會，目前較看好黃金、通脹掛鈎債券（TIPS）及中國股票。

倘若加息周期完結，將利好黃金表現，但通脹正在降溫，理應影響通脹掛鈎債券表現。Kelly指出，目前美國通脹下降趨勢主要於核心通脹方面，但受食品及能源價格影響的整體通脹（headline inflation）仍有上升風險，因中東戰事或會令能源價格高企，而通脹掛鈎債券為其中一種可對冲整體通脹上升或居高不下的資產，黃金則具有對冲地緣政治風險的作用。

黃金可對冲地緣政治風險

至於中國市場，Kelly表示，隨着歐美經濟增長放緩，加上西方市場估值已不再便宜，是時候將股票的投資重心轉向亞洲。他指出，目前於亞洲不止看好中國市場，還看好印度市場及日本銀行股，認為印度及中國市場均可受惠於經濟增長，但中國市場估值不僅較印度吸引，更低於經濟增長放緩的歐洲市場，認為目前不少環球投資者因憂慮中國房地產問題，而對中國市場抱持較審慎態度；由於近期已看到中國政府逐步推出措施穩定經濟，相信中國經濟可維持溫和步伐增長，而當歐美經濟情况進一步轉差，屆時環球投資者將重新關注中國市場。參考截至今年10月26日的市場數據，滬深300指數的預測市盈率約10.2倍（見圖），低於5年平均水平的12.4倍，印度SENSEX指數的預測市盈率約18.5倍，貼近5年平均水平的19.8倍。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]