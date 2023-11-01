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經濟

香港地產

鄧成波家族9億放售海濱廣場

【明報專訊】被喻為經典「死場」之一的荃灣海濱廣場，業主為已故「舖王」鄧成波的家族成員再降價放售，委託世邦魏理仕獨家代理，以公開招募意向書形式出售，商場連車位意向價9億元，以總樓面約24.26萬方呎，呎價3709元，若扣除車位後約2億元，意向價約7億元、呎價2885元，較今年5月意向價12億元低約3億元或25%，而項目於12月12日截標。

半年減價兩成半

翻查資料，鄧成波家族2015年以約8.2億元購入（商場連車位），去年2月起以13億元放售，至今年5月調低意向價至12億元，最新減價至9億元，若與去年2月以13億元放售價比較，則低4億元或31%。若鄧成波家族以意向價9億元將項目易手，帳面料獲利約8000萬元或近10%。

另資料顯示，銅鑼灣軒尼詩道458號金聯商業中心一籃子物業，上月初以9008萬元易手，以總面積11,395方呎計，呎價7905元，登記買家為澤軒有限公司，公司董事為老牌地產商裕泰興集團創辦人、已故「九叔」羅肇唐的女兒羅詠璇，據悉其持有該廈逾半數業權，是次屬增持該廈業權。

仲量聯行：商舖租金5年內難返高位

此外，仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，據該行租金指數顯示，核心街舖租金於疫情期間（2020至2022年間）下跌41%，現時租金已較2014年的高峰期回落72.5%，本港商舖租金需要較長的時間始能恢復至疫情前水平，預期商舖租金難在未來5年內重返高峰期。

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