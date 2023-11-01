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經濟

香港地產

譽林折實均呎2萬 何文田7年來最低 已屆現樓 260呎開放式折實近530萬入場

【明報專訊】《施政報告》公布減辣後，新盤開價依然「時光倒流」，正當嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）樓花期長18個月的啟德跑道區啟德海灣1期，敲定於周六進行首輪發售218伙之際，已屆現樓的永義（1218）何文田窩打老道譽林，昨日卻突擊開價，首批30伙，折實均呎約2.09萬元，幾近重返7年前同區皓畋水平，而實用260方呎開放式戶，折實價529.7萬元入場。

明報記者 管龍欣

永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，集團以「震撼價」上載1號價單，共30伙，若扣除最高折扣10%及家具折扣計，整批折實均呎20,936元。參考同區，譽林貼近皓畋2016年首批288伙、折實均呎19,335元，即譽林為何文田7年來首批折實均呎最低的新盤，亦較3年前開售、萊蒙（3688）與俊和合作窩打老道128 WATERLOO，首批折實均呎27,676元，低出近25%。若與同區二手比較，譽林首批折實均呎，遠低過樓齡近9年的傲名平均呎價2.5萬元及雋瓏平均呎價2.2萬元。

低128 WATERLOO三年前首批25%

譽林共提供56伙，首批30伙實用260至754方呎，戶型涵蓋開放式至3房戶，其中包括4伙開放式、3伙1房、6伙兩房及17伙3房戶，項目提供4種付款方法，最高折扣10%，再加按戶型扣除9.8萬至22.8萬元家具折扣優惠，首批折實價529.7萬至1701.9萬元，折實實呎17,909至22,612元；入場單位為8樓D室，實用260方呎屬開放式戶，折實價529.7萬元，折實實呎20,373元。

啟德海灣周六首輪開售218伙

另外，已開價326伙價單的啟德海灣1期，周六首輪開售共218伙，其中212伙以價單出售，另6伙以招標出售，以價單出售的戶型包括44伙1房、160伙兩房及8伙3房，實用306至586方呎，折實價由575.01萬至1546.08萬元，折實實呎17,987至26,384元，折實均呎20,437元，而招標單位全為2A座A室，實用771方呎的3房戶。資料亦顯示，每名準買家可用支票或本票最多入6票（其中最少要有一張本票），每張認購登記為5萬元。

分組方面，A組買家需最少認購1個3房或兩房連儲物室（俗稱兩房半）或最少兩個單位，並分3部分進行認購；B組則需認購至少1個單位，當中公司登記人只能認購1伙，而且不可同時由公司及個人組成，個人則無購房上限，項目將於周五下午1時截票。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，啟德海灣1期暫累收逾1500票，以首輪218伙計，超額認購近6倍。

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