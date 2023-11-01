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經濟
2023年11月1日星期三
股市最前線
港上季GDP增長4.1% 遠遜預期 私人消費升幅放緩 分析：全年增長達標有難度
高息遏抑需求 銀行貸款總額跌
負資產個案11123宗 按季急升2.3倍
金管局新措施防網騙 可疑交易需做突擊認證
陳茂波：港將推亞洲首隻沙特ETF
百威亞太首3季少賺5.4％
新世界EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電
內地製造業PMI跌回收縮區 遜預期
憂內地經濟前景 港股險守萬七關
周大福珠寶調查：中國行業前景樂觀
Prada上季零售銷售淨額升逾一成
澳門擬增建16酒店 涉4445間客房
佛朗斯昨起招股 每手3269元入場
日央行放鬆債息控制 容許升穿1厘 日圓反再跌
美本季料發國債7760億美元 少預期
蘋果推新電腦 配自家3納米晶片
張兆聰：回調幅度不大 頤海可吼
美元定存高息精選
涂國彬：投資者為避險 金價有勢
技術取勝：比亞迪電子或下試30元
劉思明：少數業績股偏強可取
周顯：不出錢的人最闊佬
湯文亮：如何搞活夜繽紛
譽林折實均呎2萬 何文田7年來最低 已屆現樓 260呎開放式折實近530萬入場
澄天周六首輪開售85伙 實呎2萬沽兩特色戶
十大屋苑上月118宗創4個月新高
裕泰苑提前鬆綁 323萬沽不足3年升五成
鄧成波家族9億放售海濱廣場
新地下高埔村項目申增建近一成單位
ONE SOHO位處旺角核心 打造城市綠洲
數分鐘步程 到區內地標商場朗豪坊
柏瑞投資看好中國市場 稱美經濟仍有「硬着陸」風險
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港上季GDP增長4.1% 遠遜預期 私人消費升幅放緩 分析：全年增長達標有難度
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