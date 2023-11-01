蘋果推新電腦 配自家3納米晶片

雖然晶片運算得更快，但新款筆記簿型電腦，電池仍可以連續使用22小時，與之前相近。桌上一體式電腦就是重新設計兩年半以來，首次更新款式，效能較上一代快一倍，顯示屏質素亦有提升。

新款電腦下周二（11月7日）起發售，桌上電腦入門價9999元，筆記型電腦入門價12,999元。路透社形容新產品主要針對設計師、軟件開發者等專業人士，例如支援人工智能對話工具，可以遙距控制等。

面對市場競爭更激烈，需求亦放慢，蘋果個人電腦銷售今年來轉弱，研究機構IDC統計，上季付運量按年跌23.1%，表現是主要廠商中最差。彭博社相信，推出新電腦是為了鞏固競爭優勢，分析員估計，本季銷量有望升約5%。

蘋果本周公布季績，市場估計收入按年跌1%，或罕有連續4季度下跌。

（綜合報道）

[國際金融]