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經濟
國際金融

美本季料發國債7760億美元 少預期

【明報專訊】美國本季度發行國債量可能較之前預期少，紓緩市場對財赤膨脹，債券供應大增的憂慮，指標的10年期國債孳息率，昨天在4.8厘水平偏軟，意味債價回升。

美國財政部周一公布，截至12月底的季度淨借款預計7760億美元，雖然是歷來同期最多，但較7月底預測的8520億美元少，主要由於加州和其他州份因為天災推遲繳交的稅收開始入庫，截至上周四現金結餘達8350億美元，明顯多於7月底的5020億美元。

道指早段跌逾百點

當局預測明年開始的新一季度，淨借款8160億美元，亦是同期的歷史新高。市場關注周三公布的季度發行國債計劃，觀察不同年期新債的金額，德意志銀行警告，如果大量發行長期國債，供求關係可能推低債價，令投資者要求更高利率作補償，即「期限溢價」惡化，推高債息。

摩根大通認為美國現時發債計劃，根本不足以滿足所有開支，未來數年融資缺口仍大，加上聯儲局繼續縮減資產負債表，每月容許最多600億美元國債到期，回籠資金不再買新債，都逼使當局明年向市場發行更多國債。

美股昨天接近平開後走勢反覆，道指早段曾跌逾百點，扭轉前一天大升500多點的情况。重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）開市前公布業績，預計本季收入只按年微升，股價曾跌逾6%。總結10月，道指、標普500指數和納指都可能連跌3個月，當中標指和納指表現，是2018年同期最差。

（綜合報道）

[國際金融]

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