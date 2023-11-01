周大福珠寶調查：中國行業前景樂觀

調查發現，91%受訪者傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾，67%內地及香港消費者表示有意購買足金首飾，61%受訪者指日常會佩戴足金珠寶首飾。所有受訪者當中，以Z世代消費者（18至24歲）更喜歡足金首飾，有64%的Z世代表示會購買足金首飾獎勵自己或作日常佩戴。

天然鑽石方面，51%消費者傾向選擇購買天然鑽石首飾，高於其他非黃金珠寶類別；61%亦認為天然鑽石首飾適合日常佩戴；74%內地及香港消費者均認為，天然鑽石的價值高於人工培育鑽石（LGD）。

擬明年升級品牌 吸年輕客戶

周大福首席品牌官陳義邦表示，集團正進行雙11推廣活動，將更注重產品故事及設計。今次了解市場需求後，明年計劃由店舖、產品設計等方面升級品牌，希望取得年輕客戶的認同。此外，集團亦會傾向推出具故事性、文化概念的產品，吸引年輕消費者。

集團委託市場研究機構益普索（IPSOS）調查，內地和香港507個城市當中，共有5000名年齡由18至40歲的年輕消費者參與網上問卷調查。訪問日期為2023年8月23日至9月5日，其中4850名受訪者來自內地一至四線城市，150名受訪者來自香港。