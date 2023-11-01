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經濟

憂內地經濟前景 港股險守萬七關

【明報專訊】儘管地緣政局緊張紓緩，美股隔夜反彈，惟中國10月份製造業採購經理指數（PMI）再次跌穿50，差過市場預期，引發市場對內地經濟前景的憂慮，拖累港股在10月最後一個交易日，一度大跌逾360點，收市險守萬七關，報17,112，跌293點。總結10月份，恒指累挫697點或3.9%，連跌3個月累瀉2,966點，跌幅達14.8%。

恒指昨低開68點，報17,337，已是全日高位，之後跌幅擴大，午後一度急挫364點，低見17,042，最終收報17,112，跌1.69%。大市全日成交縮減至846億元。

新能源車股全線挫 零跑瀉16%

周一帶領大市反彈的科技股全線回落，科指跑輸恒指，全日跌2.5%，報3759點。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及小米（1810）均跌逾2%，美團（3690）跌近3%。10月份科指累挫4%，亦是連跌3個月。

特斯拉（美：TSLA）股價隔夜跌穿200美元，市場憂慮第四季電動車需求放慢，拖累新能源車股全線大跌（見表），零跑（9863）瀉15.8%；比亞迪（1211）、理想（2015）及蔚來（9866）跌逾3%；小鵬（9868）跌逾2%。

港股通下的北水，淨流入連續兩日縮減，昨日吸資19.35億元。滬深股通下的南水，則連續兩日走資，昨淨流出47.5億元人民幣，是一周以來最多。

分析：預期資金萬七點或以下撈底

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，內地製造業活動再陷收縮，加上油價下跌、部分公司業績欠佳，以及周一上升的藥業及生科股回吐，都拖累昨日大市表現。市場觀望本周美聯儲議息結果，雖然預期不加息，但關注聲明內容，如不是太鷹，相信對港股影響不大。預期港股短期仍維持上落市格局，但估計11月、12月市况未必太差，因為美息口接近見頂對科技股有利、重磅股累跌幅度大，以及憧憬內地部署政策，恢復市場對明年經濟信心等，預期資金在萬七點或以下水平會「撈底」。

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