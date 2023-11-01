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經濟

新世界EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電

【明報專訊】新世界發展（0017）將於本周四就出售新創建（0659）逾六成股權予周大福企業、套現約218億元的交易舉行股東特別大會（EGM）表決。新世界較早前股東通函交代獨立財務顧問意見籲投票贊成之餘，亦勾劃出未來發展。當中交代以近3000萬元出售有份承建柏傲莊的協盛建築後，將改聘用新創建提供機電工程服務。同時，在負債減磅「輕裝上陣」之後，新世界預告明年在內地有逾570億元人民幣樓盤可供套現。

明報記者 陳偉燊

該集團過往因為大圍柏傲莊III兩幢樓混凝土未達標準需要拆卸重建，根據股東通函披露，集團已於6月份完成出售負責承建柏傲莊III的協盛建築。全年業績報告內細項更顯示，以2990萬元作價出售協盛予新世界中國副行政主席蔡漢平的交易，剛趕及年結日6月30日完成。

儘管集團未來3年仍與協盛有建築服務協議待完成，但是股東通函顯示，新世界出售協盛後儘管要修訂調低與周企、新世界等系內的關連交易上限，由2024年、2025年及2026年度分別達33.84億元、39.67億元及41.82億元，調低至近30.88億元、35.38億元及38.83億元，但亦表明或需聘用新創建提供機電服務，並預計在2026年度的潛在「商機」將增加。

明年內地樓盤可售變現 涉逾570億

新世界擺脫柏傲莊III的「大判」的包袱後，該集團又指出，隨着完成出售新創建並減磅後，之後現金流的改善和債務減少，將使集團未來非核心資產處置的時機和談判條件更有利。除了透過出售非核心資產、優化資本開支、財資管理三個方法去槓桿之外，亦包括調整派付股息。在將提供長期派息的新創建脫手後，該集團一方面會等待提供高回報的K11、農地及啟德體育園項目貢獻，同時明年在大灣區及長江三角洲亦有逾570億元樓盤可售變現。不過，由於出售新創建有虧損，所以資產淨值難免壓低27億元至1934億元。手持現金由原有的545億元，多增178億元，達723億元。集團最終希望，2026年會有50%盈利來自經常業務。

海外股東支持出售新創建

此外，多家新世界的海外機構股東，包括佛羅里達州州立行政委員會及加州公務員退休基金均經Glass Lewis的網頁披露，表態支持出售新創建的交易。另一獨立投票顧問Calvert研究管理公司亦建議持股人投贊成票。

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