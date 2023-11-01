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經濟

負資產個案11123宗 按季急升2.3倍

【明報專訊】根據金管局公布最新數據顯示，2023年第三季末本港負資產個案再破萬宗，錄得11,123宗，是去年第四季後的新高，去年第四季末本港負資產個案為12,164宗。第三季末負資產涉及金額高達592.63億元，同樣是去年第四季以來新高，去年第四季末負貸產涉及金額為662.52億元。

經絡：第4季仍有上升壓力

若與今年第二季末的負資產個案3341宗及金額173.51億元相比，第三季個案按季增7782宗，升幅達232.9%，涉及的負資產金額亦按季大增419.12億元，回升幅度達241.6%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年下半年樓市表現明顯遜於上半年，受息率續升、租平過供幅度擴闊、新盤割價等因素影響，第三季末樓價已較今年高位累積回落約7%，今年以來樓價升幅全被蒸發，即今年第三季末的樓價較去年高位下跌約15%，負資產數字亦重返去年底逾萬宗相若水平。王美鳳續稱，第四季樓價受惠政府減辣、發展商啟動新盤銷售等，料跌勢可由原預期的跌5%延緩至3%，料第四季負資產數字將進一步增加，但仍維持低5位數字水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年下半年受息口上升、交投下跌以及發展商減價推售新盤等多個因素影響，本港樓價已由升轉跌。鑑於第三季樓價下行，負資產個案亦有所急增。曹德明稱，《施政報告》推出「減辣」措施，買家將加快入市決定，但購買力需要時間釋放，料交投量或於第四季有所回穩，樓價未必會即時回升，第四季負資產個案仍有上升壓力，並最快於明年上半年才會高位回落。

新批出按揭貸款額按月減28%

此外，金管局公布9月住宅按揭統計調查結果，月內新申請貸款個案較8月按月增加2%至8787宗。

9月新批出的按揭貸款額較8月減少28.4%至255億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少32.1%至32億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少35.4%至93億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少21.2%至130億元。9月份新取用按揭貸款額較8月份減少3.9%至201億元。

相關字詞﹕香港樓價 金管局 負資產

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