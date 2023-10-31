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經濟
發展商專訪

香港地產

新地預告NOVO LAND有「突破性」付款法

【明報專訊】明天踏入11月之際，綜合市場資訊，10月至今整體新盤成交累積錄近300宗，而《施政報告》公布減辣安排後，一手交投步伐加快，部分發展商正部署開展新一輪銷售攻勢；新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，預告日內公布全新價單。

University Hill 2A期今推售129伙

新地代理總經理陳漢麟指出，NOVO LAND第2A期是次重啟銷售攻勢，將增設「突破性」付款辦法，料將惠及上車、換樓及海外專才人士。

另同系大埔白石角University Hill 2A期，今日分別以發價單、招標發售合共129伙，當中88伙屬發價單開賣。

此外，新《施政報告》公布境外專才「先免後徵」的稅務安排，吸引內地專才置業；會德豐地產啟德現樓MONACO MARINE，新售出低座C座地下D室，實用499方呎3房戶、連花園298方呎，成交價1464.4萬元，實呎29,347元；據了解，買家為內地專才，因受新置業稅吸引，購入單位自用。

啟德火炭新盤錄內地專才入市

中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，集團旗下已屆現樓的火炭星凱·堤岸，新售出第2座38樓E室，實用385方呎1房單位、望城門河景，以865.3萬元成交，實呎22,475元，買家為內地專才，估計可受惠「先免後徵」新安排。星凱·堤岸2021年底開售至今累售904伙，套現逾93億元。

「轉租為買」人士648萬購飛揚兩房

長實（1113）牽頭的屯門青山公路飛揚1期，新售出第1座15樓B室，實用462方呎兩房梗廚單位，成交價648.5萬元、實呎14,036元，買家為「轉租為買」人士。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，新《施政報告》出台後，睇樓量明顯上升，而整個飛揚系列自去年6月開售以來，累售709伙，套現35.7億元。

[發展商專訪]

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