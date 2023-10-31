匯控稅前多賺1.4倍遜預期 淨息差降 擬回購30億美元股份 倫敦股價較港低2.6%

明報記者 歐陽偉昉

匯控中午公布季績後股價向下，尾段跌勢加快，收報57.2元，跌1.46%；倫敦股價亦在高開後轉跌，截至昨晚11時折合港元報55.7元，較港股收市價低2.6%。

第3季派息0.1美元 淨利息收入升15%

匯控第3季淨利息收入92.48億美元，按年上升15.51%，淨利息收入指引維持今年在350億美元以上。按季計算，第3季淨利息收入微跌0.61%，但艾橋智表示，撇除內部轉移用作交易業務的資金成本，單計更能反映整體利息敏感度的銀行業務淨利息收益（banking NII），第3季有115億美元，較第2季經調整收益高1億美元。其中香港業務按季升一成，而英國淨息差雖然按季下跌0.08厘，相信淨利息收入未來數季可保持大致穩定。

展望未來，艾橋智預期環球央行，特別是美國將不再加息，但利率在高位維持更長時間。淨息差至明年仍會面對借貸成本壓力，特別是批發銀行和英國業務，而期內本港的定期存款比率，也由27%升至41%。

不過，艾橋智亦指出，英國和香港按揭等貸款息差壓力大部分已經反映，預期明年香港和英國貸款額將回復增長支持淨利息收入，該行亦有為利率進行對冲，為息差提供額外支持。

匯控第3季派息0.1美元，平均有形股東回報率14.6%，期末普通股權一級比率14.9%。匯控在第3季業績再公布回購30億美元股份，高於首兩季各20億美元，艾橋智指並非特意加碼，只是因為回購將執行至明年2月，4個月執行期較過去長。對於下季和明年會否再回購，他相信該行在未來數季有能力產生資本進行回購。

大摩：維持「超配」評級 目標72.9元

匯控去年公布出售加拿大業務，所得資金優先考慮派發0.21美元特別股息，不過近日交易遭反對黨國會議員反對。艾橋智指出，現階段出售正按計劃進行，料在明年第1季完成，現已得到加拿大競爭監管部門准許，正等待政府最終批准。

摩根士丹利認為，匯控淨利息收入表現強韌，符合預期，整體撥備前收入較市場預期略佳，不過支出指引上調1%至2%，總結第3季業績對股價反應中性，維持「超配」評級，目標價略升0.97%至72.9元。