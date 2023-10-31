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經濟
2023年10月31日星期二
股市最前線
匯控稅前多賺1.4倍遜預期 淨息差降 擬回購30億美元股份 倫敦股價較港低2.6%
內房撥備按季升95% 料今季續撇帳
中行淨利息收入升0.3% 勝工建農行
港股窄幅上落180點 科指做好
比亞迪上季純利升82% 盈喜中間水平
恒大清盤聆訊再押後至12月 法官：倘沒已修訂重組方案 將頒令清盤
中石油上季多賺21%
金管局：未有推「數碼港元」具體時間表
印度塔新航空德里航線 昨首航抵港
聯儲線人：債息高 料結束加息 金融環境趨緊 相當調高利率0.25厘共3次
日債息10年新高 預期央行今再調整YCC
美車企傾妥加薪 大罷工可望結束
張兆聰：軟件股相對落後可留意
港元定存高息精選
劉宇亮：恒指有望重上18300點
何民傑：港數字經濟須迎合環球大勢
梁天卓：5.5億的「鼓勵」生育政策
薛偉傑：改回C929 中國單獨研遠程寬體客機
技術取勝：海螺水泥或上試50天線
劉思明：生科醫藥科技硬件股炒復蘇 防績後見光死
周顯：「減辣」反映思維混亂
湯文亮：銀行家將財仔變成「文武生」
啟德海灣今年銷售目標500伙 嘉華溫偉明: 綠色集體運輸為啟德「打通經絡」
新地預告NOVO LAND有「突破性」付款法
私宅供應10.7萬伙 學者料低價推盤
羅珠雄曾持觀塘地廠4800萬沽 5年跌五成
維港滙特色戶呎租高見63元
瓏璽5房戶內地業主損手近四成
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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