金管局：未有推「數碼港元」具體時間表

金管局副總裁李達志表示，發展「數碼港元」需要以年計的時間觀察情况和準備，目前沒有正式推出「數碼港元」的具體時間表。

香港金融管理局首席金融科技總監周惠強表示，本次先導計劃的第一階段主要覆蓋零售用例，而於明年進行的第二階段具體用例，金管局會先收集銀行業、支付公司及科技公司等相關持份者意見後再作決定。

周惠強指出，第二階段或可能牽涉企業用例、不同區塊鏈互動性、以及跨境支付方面，該局認為上述方面均是值得探索的範圍，惟詳情要留待適時才再作公布，他亦預料業界於第二階段亦會非常踴躍參與。

明年開展第二階段試驗

另外，周惠強表示，下一階段除繼續探索用例外，亦會就第一階段結果及三方面（即可編程性、代幣化及即時交收），與新參與者再進行研究。

他續稱，就目前而言，金管局將多做探索與研究，至於「數碼港元」推出與否則視乎第一、二階段進程，以及本地和國際對於央行數碼貨幣（CBDC）的研究，金管局暫時沒就測試輪次設上限。