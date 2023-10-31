恒大清盤聆訊再押後至12月 法官：倘沒已修訂重組方案 將頒令清盤

明報記者 方楚茵

昨日恒大的清盤聆訊擠滿了中外記者、律師及投資者等相關人員。庭上呈請人（佳盛環球）多次批評中國恒大的重組已拖延16、17個月，押後「3個月又3個月」，重組卻毫無寸進，更指恒大自披露主席許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施後，一直再無處理重組事宜，指是時候向公司「Say No（說不）」，反對清盤聆訊再押後。

指近17月重組無進展 呈請人反對再押後

不過，中國恒大代表律師要求將清盤案再押後3個月，恒大一方在庭上表示，重組非毫無進展，短時間內公司已成功復牌、刊發業績、曾交出重組方案與債權人在8至9月進行討論，又已委派財務顧問等。但基於現時情况，需要時間修訂重組計劃，希望陳官能批准延後3個月，即2024年1月再聆訊；又稱公司正計劃修訂的重組方案，包括將旗下香港兩家上市公司，即恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）貨幣化（monetise the value）。恒大一方又表示，屆時（明年1月）希望能有更多交出細節及時間表等，認為1個月時間實難以交出實質方案，亦最多只能準備重組方案的條款清單。

聆訊上，亦有債權人團體支持押後清盤聆訊，因重組計劃為債權人帶來的回收率，可能較清盤低於百分之三的水平為高。

有債權人撐延期 指重組回收率較清盤高

陳官在聽取雙方陳詞後，批准將清盤聆訊延至12月4日，不過表明恒大下次聆訊日需提供已修訂的債務重組方案及相關條款清單，若仍無法提供相關方案，將於下次聆訊向恒大頒令清盤。

一個境外債券持有人特設小組法律顧問、Kirkland & Ellis LLP合伙人Neil McDonald指出，法官已明確表示12月4日為恒大的「最後機會」。小組仍希望恒大積極地與債權人能合作，達成建設性的進展，調整重組方案。

德勤中國副主席黎嘉恩接受本報訪問表示，清盤個案獲法院批准押後及延期，主要視乎法院是否覺得清盤會比重組更差，若然重組方案仍然可行，又預期會獲大部分債權人支持的話，法院便會將原先的清盤聆訊押後。

龍光及旗下清盤聆訊延至12月4日

另外，龍光（3380）及旗下兩家全資附屬金泓（香港）和潤銘（香港） 遭花旗入稟清盤一事，清盤聆訊亦獲延期至12月4日。