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經濟
二手放大鏡

香港地產

大興花園減辣前淡靜 均呎跌穿1萬

【明報專訊】上周三《施政報告》公布前，本港樓市觀望氣氛濃厚，不少大型屋苑成交亦見疏落；屯門大型屋苑大興花園，10月截至25日止，暫只錄約1宗成交，與上月成交量相若，而做價亦隨市况回落，成交呎價跌破1萬元以下，接近1月份低位。

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域營業董事梁浩文表示，大興花園本月暫錄的唯一買賣成交，為2期7座高層H室，實用419方呎兩房間隔，新近以410萬元易手，實呎9785元；原業主於2018年以488萬元購入，持貨5年，帳面蝕78萬元或16%，連使費料實蝕100萬元或20%，料為屋苑今年蝕幅及蝕讓金額最高之成交。

兩房業主料損手兩成離場

梁浩文估計，隨着減辣措施落實，市場走勢漸見明朗，料第四交投將有所回升。

事實上，在《施政報告》公布減辣當日，二手大型屋苑不乏即日成交。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣28座中層E室，實用678方呎3房間隔，原業主今年2月以850萬元放盤，至近日減價至718萬元，在《施政報告》出台後，獲回流港人拍板購入，即累積減價132萬元或15.5%，實呎10590元；原業主2017年以730.8萬元買入，帳面已經蝕12.8萬元或1.8%，連使費料實蝕約50萬元或7%。

市區方面，大型屋苑仍然以低價成交為主。美聯區域聯席董事陳春輝表示，觀塘半新盤凱滙第3座低層M室，實用592方呎，屬兩房連儲物房間隔，獲同區換樓客以928萬元承接，實呎15676元；原業主2018年12月以約1072.4萬一手元購入，持貨近5年，帳面已蝕144.4萬元或約13%，連使費料實蝕約190萬元或約18%。

凱滙兩房928萬沽 業主料蝕18%

利嘉閣首席聯席董事林俊傑稱，鰂魚涌老牌居屋康山花園第7座高層A室，實用431方呎的兩房戶，望開揚園景，以468萬元獲公屋綠表買家承接，實呎10858元；原業主早於1987年以30.2萬元未補地價購入上址，持貨36年帳面升437.8萬元或14.5倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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