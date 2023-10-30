ONE INNOVALE 會所 藝術融匯花香

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

「Club Innovale」共3層、提供超過30種設施；會所大門口設置30呎高弧形落地玻璃外牆，展現優雅流麗線條，大堂內懸掛富動感藝術裝置的天花板，下方展示法國藝術家Laurence Jenkell創作的藝術品《Bon Bon》，由入口開始奠定會所藝術格調，一洗住戶平日生活的疲憊與勞碌。

花藝牆飾營造瑰麗效果

會所大堂設多功能開放式空間，旁邊設有戶外閒座區，供住客於天氣合宜的日子休閒放鬆。大堂設有弧形大玻璃、大量由花串組成的花藝牆飾，其若隱若現的視覺效果瑰麗動人，巧妙將開放式空間、私人宴會廳分隔開來。在花藝牆的盡頭，設有全自動室內水耕種植系統，將可為住客提供新鮮的蔬菜和香草，讓住客享受真正Farm-to-table體驗。

水耕種植讓住戶體驗

休閒娛樂設施方面，包括派對室、兒童室內樂園，其中健身閣引入多部意大利知名品牌TechnoGym的健身器材與模擬滑雪機，為喜愛健身或滑雪的住戶提供便利。至於相信較受女士歡迎的瑜樂坊，設有智能健身鏡、三面投影幕牆及多項瑜伽工具借用，住客除進行瑜伽，還可利用投影幕牆沉浸式享受瑜伽時光。瑜樂坊對出設有一個空中花園，花園與室外童闖樂園相連，讓一家大小可在綠意盎然環境中，盡情享受大自然。

會所另一賣點是擁有3個泳池區域，包括兒童嬉水池、室內恆溫泳池，以及影樂池，當中室內恆溫泳池長17米，兩池之間設有開合式自動玻璃摺門，讓住客全年都能夠享受游泳樂趣，而兒童嬉水池設水中玩樂設施，讓小朋友可在水中盡情嬉戲。至於影樂池則長達30米，在泳池最前方設有大銀幕，池底還配有光纖燈，影樂池可在夜間營造出獨特派對氛圍，住戶可一邊使用水中健身器材，例如水中跑步機和單車，一邊觀賞電影。此外，影樂池鄰近燒烤園，方便住客舉辦派對，共度愉快時光。

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