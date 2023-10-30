布少明：減辣料釋放23萬剛需

在今次減辣中，外地買家辣稅由30%減至15%（BSD 7.5% + DSD 7.5%），而當中合資格專才的辣稅又改為「先免後徵」，相信可吸引現於香港工作而又未成為永久居民的人才入市。數據顯示，以2017年至2023年（截至9月）的近7年間計算，透過7項入境政策或計劃，包括「高端人才通行證」計劃等獲批來港的人數，合共多達39.7萬人，若當中有兩成考慮入市，潛在置業剛需已約8萬。

另外，DSD同樣減至7.5%，料有助刺激自用及投資需求。以2021年人口普查資料顯示，50歲以上的供滿樓業主達51.7萬人，假若當中約三成業主考慮多購置一個單位，未計投資需要，潛在置業剛性需求已達15萬，連同上述合資格專才潛在需求約8萬人，即合共潛在置業剛需近23萬人，對樓市助力絕對不容忽視。

最後，SSD禁售期縮短至兩年，相信有助急需資金的人士賣樓周轉，助釋放二手供應。另再配合居屋延長擔保期，由30年延長至50年，料有助增加入市需求並盤活換樓鏈。

個人預期，減辣有助為樓市帶來一個新氣象，11月或錄得約1500宗一手成交，第4季有望按季急升逾四成至3000宗；期內二手交投則按季增加逾兩成至8300宗。樓價方面，料出現「價穩量升」的情况。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]