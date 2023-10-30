廖偉強：重新肯定磚頭價值

地產的類別有很多，而每種的用途、投資價值及回報率也有分別。與經濟民生最息息相關的，當然是住宅市場。事實上，大部分人對住宅都有剛性需求，如增添家庭成員、結婚、生兒育女等，都有需要增加居住空間。

對於生意人來說，工商舖物業亦存在剛性需求，只要能配合業務性質及發展，而又符合成本預算，就會考慮租用或購入寫字樓、工廠或舖位等物業。至於投資者則首要看重合理的回報率，其次就是希望可以跟隨市况的變化，做到低買高賣。作為長線投資者，除了重視回報率外，更會看物業長遠的升值潛力。

不同類別的物業，亦會跟隨環境有所改變；在2012年舖位市場到達高峰，而2020年疫情時則陷入低谷，高低位的價差超過五成。至於工廈物業，價格表現最佳的時候反而是2020年，現時的回落幅度亦相對較小，自高位至今的跌幅大約兩成。寫字樓方面，2018年時已到達高峰期，到今天價格仍然有下行壓力。

住宅市場在2021年達到高峰，至今回落的幅度不足兩成，而剛公布的《施政報告》，亦對住宅市場有提振作用。正如上文所講，住宅物業的剛性需求長期都有，因此抗跌能力是最強，只要有政策配合，經歷風雨也可以較快復元。筆者估計，《施政報告》的效應，足以令住宅價格止跌回穩 ，未來將會慢慢拾級而上。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]