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經濟
2023年10月30日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
啟德海灣加推118伙 折實均呎逾2萬 澄天4日累收300票 超額近5倍
藍塘傲3房售1088萬 業主料蝕三成
萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成
指樓價上下波幅5%內屬正常
恒地等申強拍福澤街舊樓 估值2.8億 料可建4.7萬呎
企業掀債轉股熱潮 逆境減現金支出 大生農業規模擬涉37億 國美廣告費亦資本化
分析：若現金流預算現落差 宜早採行動
匯控今放榜 稅前利潤料升1.6倍
東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目
南海控股獲暫緩撤上市地位
恒大今高院清盤聆訊 進關鍵時刻
普徠仕：美AI股有盈利支持 投資熱潮料持續
貝萊德沈宇青：亞洲新興市場地產銀行股吸引
物流設備包租公 佛朗斯純利率低
Trilogy進駐中環推動夜生活 多功能音樂場所 設酒吧夜店
HKT Payment：學校訂飯轉數快交易額升3倍
金山科技工業伙路特斯 電動車引入Uni-Q音響
本地研塑料樹脂屏幕收摺不留痕
對比度數字稍遜
環球經濟數據
金子：高盛上調評級 小米Call 19050
劉思明：外資流走 A股回升阻力大
徐風：內地體育用品業前景成疑
伍禮賢：與華為深度合作帶挈 中國軟件看6.4元
王良享：中國增發國債 季內料降準減息配合
陳大為：高息兼地緣緊張 資產重新配置
袁國守：捕捉內地消費降級機遇
謝偉銓：加大力度推動「走塑」助減排
「雙11」優惠多 宜先貨比三家
沈永年：市况差採不變應萬變未必好
中銀香港：美債有望熊轉牛 今季迎最佳配置區間
許健生：施政報告谷創科推動經濟
陳正犖：再加息概率低 歐元短期前景蒙陰影
溫傑：中電信成功推動數字化業務
袁國守：高息壓頂 戒急用忍
林少陽：撈領展TLT須等債息再升時
技術取勝：網易處50周線之上
李聲揚：不願生育難逆轉 要靠吸移民
蔡金強：無敵只存在神話中——風起於青萍之末
艾雲豪：ESG成左右做人難磨心
李順威：華爾街看淡多過以前
劉思明：恒指短線須返17900扭劣勢
瑞銀亞洲：股價升穿20天線 阿里購18124
摩根大通亞洲：上升裂口未回補 恒指沽15133
周顯：搵證監前主席去激活港股是可行？
張佩儀：歐市場前景轉好 留意投資機會
王弼：樓價未跌夠 辣招不全撤
曾淵滄：樓市迎強大置業生力軍
湯文亮：有錢都唔買樓收租
陳永傑：美加息料完成 暫難減息
廖偉強：重新肯定磚頭價值
布少明：減辣料釋放23萬剛需
馬泰陽：減辣利樓市 交投待復常
ONE INNOVALE 會所 藝術融匯花香
大興花園減辣前淡靜 均呎跌穿1萬
債券基金違約風險小 入場費低
劉思明：恒指短線須返17900扭劣勢
【明報專訊】港股上周五再次上演升市行情，也保持相對外圍偏好的趨勢，但未來關鍵還是能否扭轉尋底格局。10月已很大機會未能把握時機而遜於過往，令11月形勢更不明朗。
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