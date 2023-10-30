明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：中電信成功推動數字化業務

【明報專訊】恒指曾跌破17,000點，表現令人失望，後市縱有短線反彈，投資前景並未明朗。針對大市，上星期我們提出了6大因素，包括以巴戰爭、內地樓市、中美企業業績、美國債息、內地經濟數據，以及中港政策憧憬等因素，各戰友可以根據相關因素變化（即轉好或轉差），從而理性地判斷指數去向。技術上，隨着恒指跌破17,300點，下方支持位將為16,800及16,100點。

基於大市前景未明朗，選股首重基本因素，業務前景能見度高、現金流穩定，以及股息率吸引的行業，例如電訊股，前景值得看高一線。而我們以往曾介紹的中電信（0728）已於10月20日公布其第三季業績，今個星期會跟進。

今年前三季度中電信的經營收入為3842.54億元（人民幣，下同），按年穩健增長6.4%；股東應佔利潤為271.01億元，按年增長10.4%，增幅令人滿意。至於其他營運數據，EBITDA為1056.48億元，按年增長5.2%，EBITDA率則為30.2%。

針對不同業務，移動通信服務的用戶規模實現穩健增長；首三季度，相關收入為1519.16億元，按年增長2.4%，移動用戶淨增1463萬戶，達到約4.06億戶，5G套餐用戶淨增3965萬戶，達到約3.08億戶，滲透率達到75.8%，移動用戶ARPU為45.6元，同比增長0.2%。固網及智慧家庭服務方面，公司固網及智慧家庭服務收入達到929.05億元，同比增長3.9%，有綫寬帶用戶達到1.89億戶，智慧家庭收入保持快速增長，拉動寬帶綜合ARPU達到47.8元。

過去我們指出，傳統業務的優點是穩定及現金流強勁，但產業數字化服務（包括互聯網數據中心、雲服務、數字化平台服務、專線服務等）方為增長動力的來源。中電信近年積極佈局戰略性新興產業，以「網絡+雲計算+AI +應用」促進數字技術和實體經濟深度融合。

上述文字摘錄自業績公告，部分投資者或會感到難以理解，其實當中意思非常容易明白：透過創新的數字化產品及服務，例如天翼雲，為傳統產業提供更多應用場景，從而推動業務需求及集團收益。首三季度集團產業數字化業務收入達到997.41億元，同比增長16.5%，印證策略正確。

集團中期每股派息0.1432元，派息比率65%，並指其將會在年底升至70%以上。整體而言，首三季業績符合預期，加上派息率吸引，投資價值吸引。

策略上，可於現水平分段吸納，我們暫時仍以4港元作為中電信的中線目標價。至於保守投資者，由於近日集團股價走勢轉差，並跌破了6月29日3.62港元的低位，加上大市未穩，或可待股價回穩後才部署買入，以減少短線「捱價」的心理壓力及風險。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

啟德海灣加推118伙 折實均呎逾2萬 澄天4日累收300票 超額近5倍
啟德海灣加推118伙 折實均呎逾2萬 澄天4日累收300票 超額近5倍
藍塘傲3房售1088萬 業主料蝕三成
藍塘傲3房售1088萬 業主料蝕三成
萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成
萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成
指樓價上下波幅5%內屬正常
指樓價上下波幅5%內屬正常
恒地等申強拍福澤街舊樓 估值2.8億 料可建4.7萬呎
恒地等申強拍福澤街舊樓 估值2.8億 料可建4.7萬呎
企業掀債轉股熱潮 逆境減現金支出 大生農業規模擬涉37億 國美廣告費亦資本化
企業掀債轉股熱潮 逆境減現金支出 大生農業規模擬涉37億 國美廣告費亦資本化
分析：若現金流預算現落差 宜早採行動
分析：若現金流預算現落差 宜早採行動
匯控今放榜 稅前利潤料升1.6倍
匯控今放榜 稅前利潤料升1.6倍
東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目
東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目
南海控股獲暫緩撤上市地位
南海控股獲暫緩撤上市地位
恒大今高院清盤聆訊 進關鍵時刻
恒大今高院清盤聆訊 進關鍵時刻
普徠仕：美AI股有盈利支持 投資熱潮料持續
普徠仕：美AI股有盈利支持 投資熱潮料持續
貝萊德沈宇青：亞洲新興市場地產銀行股吸引
貝萊德沈宇青：亞洲新興市場地產銀行股吸引
物流設備包租公 佛朗斯純利率低
物流設備包租公 佛朗斯純利率低
Trilogy進駐中環推動夜生活 多功能音樂場所 設酒吧夜店
Trilogy進駐中環推動夜生活 多功能音樂場所 設酒吧夜店
HKT Payment：學校訂飯轉數快交易額升3倍
HKT Payment：學校訂飯轉數快交易額升3倍
金山科技工業伙路特斯 電動車引入Uni-Q音響
金山科技工業伙路特斯 電動車引入Uni-Q音響
本地研塑料樹脂屏幕收摺不留痕
本地研塑料樹脂屏幕收摺不留痕
對比度數字稍遜
對比度數字稍遜
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛上調評級 小米Call 19050
金子：高盛上調評級 小米Call 19050
劉思明：外資流走 A股回升阻力大
劉思明：外資流走 A股回升阻力大
徐風：內地體育用品業前景成疑
徐風：內地體育用品業前景成疑
伍禮賢：與華為深度合作帶挈 中國軟件看6.4元
伍禮賢：與華為深度合作帶挈 中國軟件看6.4元
王良享：中國增發國債 季內料降準減息配合
王良享：中國增發國債 季內料降準減息配合
陳大為：高息兼地緣緊張 資產重新配置
陳大為：高息兼地緣緊張 資產重新配置
袁國守：捕捉內地消費降級機遇
袁國守：捕捉內地消費降級機遇
謝偉銓：加大力度推動「走塑」助減排
謝偉銓：加大力度推動「走塑」助減排
「雙11」優惠多 宜先貨比三家
「雙11」優惠多 宜先貨比三家
沈永年：市况差採不變應萬變未必好
沈永年：市况差採不變應萬變未必好
中銀香港：美債有望熊轉牛 今季迎最佳配置區間
中銀香港：美債有望熊轉牛 今季迎最佳配置區間
許健生：施政報告谷創科推動經濟
許健生：施政報告谷創科推動經濟
陳正犖：再加息概率低 歐元短期前景蒙陰影
陳正犖：再加息概率低 歐元短期前景蒙陰影
袁國守：高息壓頂 戒急用忍
袁國守：高息壓頂 戒急用忍
林少陽：撈領展TLT須等債息再升時
林少陽：撈領展TLT須等債息再升時
技術取勝：網易處50周線之上
技術取勝：網易處50周線之上
李聲揚：不願生育難逆轉 要靠吸移民
李聲揚：不願生育難逆轉 要靠吸移民
蔡金強：無敵只存在神話中——風起於青萍之末 
蔡金強：無敵只存在神話中——風起於青萍之末 
艾雲豪：ESG成左右做人難磨心
艾雲豪：ESG成左右做人難磨心
李順威：華爾街看淡多過以前
李順威：華爾街看淡多過以前
劉思明：恒指短線須返17900扭劣勢
劉思明：恒指短線須返17900扭劣勢
瑞銀亞洲：股價升穿20天線 阿里購18124
瑞銀亞洲：股價升穿20天線 阿里購18124
摩根大通亞洲：上升裂口未回補 恒指沽15133
摩根大通亞洲：上升裂口未回補 恒指沽15133
周顯：搵證監前主席去激活港股是可行？
周顯：搵證監前主席去激活港股是可行？
張佩儀：歐市場前景轉好 留意投資機會
張佩儀：歐市場前景轉好 留意投資機會
王弼：樓價未跌夠 辣招不全撤
王弼：樓價未跌夠 辣招不全撤
曾淵滄：樓市迎強大置業生力軍
曾淵滄：樓市迎強大置業生力軍
湯文亮：有錢都唔買樓收租
湯文亮：有錢都唔買樓收租
陳永傑：美加息料完成 暫難減息
陳永傑：美加息料完成 暫難減息
廖偉強：重新肯定磚頭價值
廖偉強：重新肯定磚頭價值
布少明：減辣料釋放23萬剛需
布少明：減辣料釋放23萬剛需
馬泰陽：減辣利樓市 交投待復常
馬泰陽：減辣利樓市 交投待復常
ONE INNOVALE 會所 藝術融匯花香
ONE INNOVALE 會所 藝術融匯花香
大興花園減辣前淡靜 均呎跌穿1萬
大興花園減辣前淡靜 均呎跌穿1萬
債券基金違約風險小 入場費低
債券基金違約風險小 入場費低