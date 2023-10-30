溫傑：中電信成功推動數字化業務

基於大市前景未明朗，選股首重基本因素，業務前景能見度高、現金流穩定，以及股息率吸引的行業，例如電訊股，前景值得看高一線。而我們以往曾介紹的中電信（0728）已於10月20日公布其第三季業績，今個星期會跟進。

今年前三季度中電信的經營收入為3842.54億元（人民幣，下同），按年穩健增長6.4%；股東應佔利潤為271.01億元，按年增長10.4%，增幅令人滿意。至於其他營運數據，EBITDA為1056.48億元，按年增長5.2%，EBITDA率則為30.2%。

針對不同業務，移動通信服務的用戶規模實現穩健增長；首三季度，相關收入為1519.16億元，按年增長2.4%，移動用戶淨增1463萬戶，達到約4.06億戶，5G套餐用戶淨增3965萬戶，達到約3.08億戶，滲透率達到75.8%，移動用戶ARPU為45.6元，同比增長0.2%。固網及智慧家庭服務方面，公司固網及智慧家庭服務收入達到929.05億元，同比增長3.9%，有綫寬帶用戶達到1.89億戶，智慧家庭收入保持快速增長，拉動寬帶綜合ARPU達到47.8元。

過去我們指出，傳統業務的優點是穩定及現金流強勁，但產業數字化服務（包括互聯網數據中心、雲服務、數字化平台服務、專線服務等）方為增長動力的來源。中電信近年積極佈局戰略性新興產業，以「網絡+雲計算+AI +應用」促進數字技術和實體經濟深度融合。

上述文字摘錄自業績公告，部分投資者或會感到難以理解，其實當中意思非常容易明白：透過創新的數字化產品及服務，例如天翼雲，為傳統產業提供更多應用場景，從而推動業務需求及集團收益。首三季度集團產業數字化業務收入達到997.41億元，同比增長16.5%，印證策略正確。

集團中期每股派息0.1432元，派息比率65%，並指其將會在年底升至70%以上。整體而言，首三季業績符合預期，加上派息率吸引，投資價值吸引。

策略上，可於現水平分段吸納，我們暫時仍以4港元作為中電信的中線目標價。至於保守投資者，由於近日集團股價走勢轉差，並跌破了6月29日3.62港元的低位，加上大市未穩，或可待股價回穩後才部署買入，以減少短線「捱價」的心理壓力及風險。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]