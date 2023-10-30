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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：內地體育用品業前景成疑

【明報專訊】當市場以為安踏體育（2020）早前公布的第三季度業務表現，反映內地體育用品行業仍然維持在穩定增長之勢，豈料被視為「國家品牌」之一的李寧（2331），卻向市場送出一顆「業績炸彈」，第三季度「李寧銷售點」的同店銷售按年「錄得中單位數下降」，其中「零售渠道錄得中單位數增長及批發渠道錄得10%至20%低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年低單位數下降」，最終李寧銷售點的零售流水，按年錄得中單位數增長。

對比安踏同期的業務表現，安踏品牌零售金額按年錄得「高單位數的正增長」，而FILA及其他品牌，則分別錄得「10%至20%低段」及「45%至50%的正增長」。兩者相比，可以見到兩家內地體育用品龍頭，安踏的營運表現遠遠比李寧好，令市場質疑李寧的經營策略是否出現問題，以及未來的競爭力，投資者紛紛先沽為敬。結果，李寧於上周四暴跌超過兩成，成為當日跌幅最大的恒指成分股。

中國經濟放緩 大眾消費減弱

龍頭股李寧暴跌，也令市場對整個行業有所改觀。即使安踏第三季度表現良好，但上周四仍要捱沽，收市跌5.3%，但在周五回升4.5%，收復大部分失地；至於二線體育用品公司特步國際（1368），上周四跌近4%，至周五更一度跌超過8%，最終跌逾1%收市。361度（1361）雖然表現略為平穩，但以市盈率（PE）及市賬率（PB）計，都遠遠跑輸上述三家大型內地體育品牌，似乎市場對其信心不大。

作為內需股指標之一，體育用品企業的營運表現，除了受消費市場的市道影響之外，各項世界性大型體育賽事開展前後，也會對體育用品的生意產生一定幫助。同時，內地普羅大眾的國家民族意識愈趨濃厚，都會對當地的龍頭品牌產生一定的正面影響。例如李寧在2020年推出的新款運動服，受內地消費者追捧，加上2021年的東京奧運會，以及其後的「新疆棉」事件，進一步吸引內地消費者支持國貨，令李寧股價由2020年中約25元起步，急升至2021年9月超過106元，約1年時間股價升幅超過3倍。

亞運未刺激李寧銷情 令市場失望

不過，當企業的營運基數上升，但中國經濟開始放緩，大眾消費力道開始減弱時，流水或收入繼續保持高速增長變得更具挑戰性。更重要的是，由於經濟環境轉勢難以預測，故企業管理層一般都會按其估算增加存貨，若經濟增長或消費力道不似預期，這些體育用品企業就會出現更高的存貨，於是企業就要打「防守牌」，以更高折扣價嘗試清理庫存，甚至需要作出減值撥備，最終導致企業出現損失。

同時，由於本月初中國杭州舉行亞運會，但竟未能刺激「國家品牌」李寧第三季度的銷售表現，都令市場感到失望。

多份大行報告都指出，李寧成人產品的同店銷售表現較弱，專賣折扣產品的直銷店（Outlet）表現優異。這些消息，或反映出內地消費力度仍然疲弱，大眾樂於選擇較低廉的折扣產品，新產品表現一般，企業着力清理存貨，有機會令李寧的毛利率及純利受壓。而當龍頭企業割價促銷時，也會對其他競爭對手構成壓力，甚至有機會出現「減價戰」，影響各家公司的營運表現。

業界積極去存貨 非做大做強

故此，雖體育用品公司被歸類為內需股，但由於體育用品並非生活必需品，故此也會因應經濟周期而令業績有起有跌，可當作是貼近內需周期股。投資者可仔細分析，判斷宏觀經濟環境，以及其新款式產品能否吸引更多消費者購買，會較為容易捕捉股價急升的「大浪」。不過，以目前體育用品企業營運表現，可預期行業短期見頂，各家公司未來應着手處理存貨問題，而非「做大做強」，暫可忍手觀望。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]

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