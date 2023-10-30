本地研塑料樹脂屏幕收摺不留痕

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧家烜

艾維香港有限公司（Arovia）共同創辦人兼首席技術官朱晟良表示，艾維公司於2016年在休斯敦成立，由他和一名美國人創辦，兩人分別是機械工程師和光學工程師。主要業務是研發摺疊式屏幕。2018年和2019年艾維分別在香港和深圳成立分公司。

當年，艾維公司在美國成立沒多久，在Kickstarter上為第一代摺疊式屏幕SPUD眾籌。SPUD以約399美元（約3112港元，每人付出眾籌金額不一，399美元只屬參考數）預售，吸引大約1900人認購，籌得711,397美元（約554.9萬港元）。可惜，最終由於SPUD仍有些摺痕，而且亮度和對比度不足，正式銷售時反應不理想。促使該公司決定研發第二代摺疊式屏幕Splay，並在2020年3月找上香港納米及先進材料研發院（NAMI）合作。

朱晟良強調，早在研發其第一代摺疊式屏幕SPUD時，該公司就已經決定了，不會像某些業者般採用LED軟屏結合捲軸的設計，因為這種產品只可以在一個方向捲起來，仍有一定闊度。此外，因為經常捲動，表面可能較易刮花，物料成本也較高。

視角較LED闊 不會出現「死點」

該公司希望，屏幕像布料般柔軟，能從多個方向摺疊而沒摺痕，兼且材料成本比LED軟屏低得多。由另一創辦人研發的第一代摺疊式屏幕SPUD的材料不太理想，幸好，該公司找到NAMI合作研發其第二代摺疊式屏幕Splay之後，NAMI主動提議及研發出一種全新的材料。NAMI技術經理傅琪佳、高級工程師葉幸權表示，她們研發出的材料屬於塑料樹脂，為全新配方，市場上未曾有公司推出過。

去年以5460元眾籌獲500人認購

與艾維公司的第一代摺疊式屏幕SPUD相比，採用新材料的第二代摺疊式屏幕Splay的對比度要高出100%，亮度高出50%。最重要的是，肉眼完全看不到Splay有摺痕。此外，Splay的解像度亦提高至1920×1080（SPUD為1280×720），尺寸略增至24.5吋，重量是2.5磅。

若與LED捲軸屏相比，Splay的視角則略為寬闊一些，差不多達到180度。由於這種材料本身不能自行發光，是倚靠光源在背後投射，所以並不會出現「死點」現象。傅琪佳強調，這種材料相當耐用，不易刮花；只要不被尖銳物件刺破，將可以使用多年。

Splay在去年以大約700美元（約5460港元）在Kickstarter上眾籌，雖然比上一代的SPUD貴了約75%，有約500人認購，籌到335,903美元（約262萬港元）。Splay的研發和測試工作已經全部完成。該公司的代工廠已開始運用它提供的設備和物料來生產Splay，由9月底開始付運給眾籌支持者。此外，該公司近期每個月再接到50至100部新訂單，主要透過自家網站和美國Amazon，售價約899美元（約7012港元）。

適合流動辦公展覽會使用

朱晟良認為，這種便攜摺疊式屏幕最適合一些影視和廣告製作公司（方便拍攝影片後即時翻看效果），流動辦公、出外公幹的人士，以及視障人士使用。此外，一般公司應用於展覽會亦很方便。而居住環境較小的人，則可以用來玩遊戲或看Netflix等。

該公司希望，在一至兩年內，能夠賣出數千部，現時也有一些香港連鎖店和網店接觸該公司，但未開始深入商討。至於美國的連鎖店，他覺得數期太長了。

[新經濟新天地]