HKT Payment：學校訂飯轉數快交易額升3倍

陳厦蒂表示，HKT Payment Limited除向用戶提供Tap & Go電子錢包服務，以及向商户提供支付解決方案，如POS支付機及轉數快二維碼助商戶收款外，公司同時亦會按商户客戶需要，提供一站式支付服務，如香港電訊旗下的電訊及寬頻上網服務。除此之外，公司有與設計預訂系統的公司合作，可向有需要的商户提供訂餐系統，或編寫手機應用程式的服務。陳厦蒂稱，公司希望營運支付業務之餘，同時亦可幫助商戶建立支付場景。

登記轉數快商户增雙位數

陳厦蒂續稱，現時其商戶支付方案訂閱量近9000個，希望其商户訂閱數目於短期內破萬。她指出，過去5年訂閱轉數快收款方案的商户數目不斷增加，商户轉數快服務交易額於過去3年，平均每年增長六成，而今年第二、三季登記轉數快的商户數目，亦按年維持雙位數增長。陳厦蒂稱，現時訂閱電子支付服務大部分為中小企商户，公司旗下雖有不同收款方案提供予商户，而大部分商戶都使用轉數快收款方案，她表示商户使用轉數快收款時的交易費用，會較使用信用卡收款少一半，變相減少商户營運成本。至於Tap & Go業務方面，陳厦蒂表示Tap & Go銀聯虛擬卡交易額，今年首三季較去年同期升六成。