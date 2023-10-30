明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

物流設備包租公 佛朗斯純利率低

【明報專訊】廣州佛朗斯（Folangsi）上周通過上市聆訊，公司主要從事場內物流設備訂用服務、簡單理解為出租各種倉內搬運貨物的叉車、唧車等等。客源自然是需要大量倉儲的製造商及物流商，可想而知佛朗斯其業績好壞，與內地製造業及物流業的興衰有着唇齒相依的關係，這亦解釋公司去年盈利為何急跌，因新冠爆發嚴重打擊上述兩個行業。雖則公司今年首4個月再度錄得盈利，但公司純利率僅有0.77%，其獲利之路，如履薄冰。

撰文 旻晞

早於來港申請上市前，佛朗斯曾於2019年及2020年，分別向上交所科創板及深交所創業板遞交IPO申請。首次嘗試登陸上交所科創板時，被當時監管部門提出問題，主要集中於佛朗斯的科創屬性、研發水平，以及公司核心技術所處行業水平等。無功而回後，再轉移至深交所創業板，短短半年內深交所向其問詢了3次、提出60條問題後，佛朗斯最終也撤回上市申請，最終來港終於通過上市聆訊，或能在港圓其上市夢。而是次來港上市，其獨家保薦人為海通國際。

赴滬深上市失敗 港申請過關

本欄曾談及從事兩輪電動車產銷的綠源（2451），其純利率於往績期間從不過3%，既然薄利唯有多銷。佛朗斯情况儘管較佳，但過去3個年度及今年首4個月，其純利率分別大約為5.53%、4.71%、2.96%及0.77%，每况愈下。概括而言，與其業務結構不無關係。

按2022年收入計，佛朗斯是內地最大的場內物流設備及解決方案提供商，現於全國87個城市設有161間實體服務網點，其市場佔有率7.7%，而第二名及第三名市佔率分別為4.7%及3.1%。其轄下管理的設備車隊截至4月底，已達42,644台、利用率達72.7%。

佛朗斯主營業務，是自購或租賃大量場內物流設備，再租出予客戶，同時提供維修保養，以及設備及零部件銷售服務，當中又以場內物流設備訂用服務為集團主要收入來源，往績期間佔總收入介乎56%至65%，有關業務毛利率則介乎於29%至36%，故佛朗斯可說是一名「包租公」。

主要出租什麼？據截至今年首4個月數據，設備訂用量最多的是倉儲車、即我們常講的「唧車」；但若按收入劃分，則平衡重叉車才是重中之重，佔期內設備訂用服務收入的63%；前者只佔25.9%。另一大類設備是前移式叉車，佔收入比重為9%。

從上述可知，佛朗斯要拓展業務，先要作大規模資本投資，建立龐大規模的設備以盡快享受規模效益，進而搶佔市佔率。往績期間佛朗斯建立其設備車隊不遺餘力，從2020年底其設備車隊有31,213台，至2021及2022年底，以及今年4月底，已分別增至36,257台、39,145台及42,644台。

逾75%「車隊」涉利息開支

要較短時間建立「車隊」、難免要利用銀行借貸或付息分期供款，以今年4月底42,644台自有設備當中，62%仍在融資租賃期中，類似付息分期付款（今年首4個月財務費用當中，租賃負債利息（有息分期開支）佔比便高達73%）；另有13%自有設備是透過銀行借貸購入。也是說有逾75%車隊數目有涉及利息開支。

故不難理解，佛朗斯財務成本佔收入比於往績期間保持於約7%，比率與銷售及分銷費用看齊；其債務水平亦不低，截至今年4月底計息銀行貸款及其他借貸款已達13.98億元（人民幣，下同），槓桿比率（銀行貸款及其他借貸除以總權益）達154.9%。須知道佛朗斯每年來自經營活動產生的現金流入淨額才大約5億元水平。

利息開支偏高，利率高低自然對公司業績起着關鍵作用。故佛朗斯於臨時招股文件中亦有對利率進行敏感度分析，以今年首4個月業績作為例子，若利率增加50基點，期內純利將減少140.3萬元，或純利率減少0.6個百分點，也是說足以令今年首4個月全數盈利減少四成。

毛利率持續跌 客戶數量增

龐大設備車隊除帶來利息成本，亦帶來折舊成本，這部分成本分散於銷售成本、銷售及分銷成本及管理費用當中，對佛朗斯毛利率及純利率構成壓力。與此同時，由於佛朗斯來自毛利率較低的設備及配件銷售額佔比近年有所增加，亦拖累了毛利率向下，故往績期間，公司毛利率持續下跌，由2020年的33.7%降至今年首4個月的28%。以上種種原因，令佛朗斯往績期間純利率保持「低飛」水平。况且行業進入技術門檻本來不高，競爭環境亦連帶影響公司的提價能力。

文章開首便提及，既然薄利，自然要多銷。幸而佛朗斯往績期間除去年因新冠疫情打擊，其收入增長都保持雙位數。客戶數量方面，根據臨時招股文件資料的客戶數目概要，由2020年的7477名增至去年的8170名；文件又同時透露今年首4個月客戶數量由上年同期的5237增至5711名，相信這反映首4個月期間，尤其農曆新年這傳統淡季的影響。客戶群中，分別有36.5%及36.9%來自製造業及物流公司。

客戶數目重要，「大客戶」數目更重要；佛朗斯指出，按其分類，客戶在該年度或期間前至少訂用50台場內設備，或該年度或期間前12個月至少訂用50台設備都可歸納為「大客戶」。去年及今年首4個月，其大客戶數目分別有123家及118家，同樣約佔同期收入28%。大客戶留存率分別為98%及87%。招股文件中亦有提及若干客戶名字，包括使用公司物流設備訂用服務的安能物流（9956）、使用其維修服務方案的太古（0019）旗下的江蘇太古可口可樂等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕旻晞 新股巡禮

上 / 下一篇新聞

啟德海灣加推118伙 折實均呎逾2萬 澄天4日累收300票 超額近5倍
啟德海灣加推118伙 折實均呎逾2萬 澄天4日累收300票 超額近5倍
藍塘傲3房售1088萬 業主料蝕三成
藍塘傲3房售1088萬 業主料蝕三成
萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成
萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成
指樓價上下波幅5%內屬正常
指樓價上下波幅5%內屬正常
恒地等申強拍福澤街舊樓 估值2.8億 料可建4.7萬呎
恒地等申強拍福澤街舊樓 估值2.8億 料可建4.7萬呎
企業掀債轉股熱潮 逆境減現金支出 大生農業規模擬涉37億 國美廣告費亦資本化
企業掀債轉股熱潮 逆境減現金支出 大生農業規模擬涉37億 國美廣告費亦資本化
分析：若現金流預算現落差 宜早採行動
分析：若現金流預算現落差 宜早採行動
匯控今放榜 稅前利潤料升1.6倍
匯控今放榜 稅前利潤料升1.6倍
東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目
東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目
南海控股獲暫緩撤上市地位
南海控股獲暫緩撤上市地位
恒大今高院清盤聆訊 進關鍵時刻
恒大今高院清盤聆訊 進關鍵時刻
普徠仕：美AI股有盈利支持 投資熱潮料持續
普徠仕：美AI股有盈利支持 投資熱潮料持續
貝萊德沈宇青：亞洲新興市場地產銀行股吸引
貝萊德沈宇青：亞洲新興市場地產銀行股吸引
Trilogy進駐中環推動夜生活 多功能音樂場所 設酒吧夜店
Trilogy進駐中環推動夜生活 多功能音樂場所 設酒吧夜店
HKT Payment：學校訂飯轉數快交易額升3倍
HKT Payment：學校訂飯轉數快交易額升3倍
金山科技工業伙路特斯 電動車引入Uni-Q音響
金山科技工業伙路特斯 電動車引入Uni-Q音響
本地研塑料樹脂屏幕收摺不留痕
本地研塑料樹脂屏幕收摺不留痕
對比度數字稍遜
對比度數字稍遜
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛上調評級 小米Call 19050
金子：高盛上調評級 小米Call 19050
劉思明：外資流走 A股回升阻力大
劉思明：外資流走 A股回升阻力大
徐風：內地體育用品業前景成疑
徐風：內地體育用品業前景成疑
伍禮賢：與華為深度合作帶挈 中國軟件看6.4元
伍禮賢：與華為深度合作帶挈 中國軟件看6.4元
王良享：中國增發國債 季內料降準減息配合
王良享：中國增發國債 季內料降準減息配合
陳大為：高息兼地緣緊張 資產重新配置
陳大為：高息兼地緣緊張 資產重新配置
袁國守：捕捉內地消費降級機遇
袁國守：捕捉內地消費降級機遇
謝偉銓：加大力度推動「走塑」助減排
謝偉銓：加大力度推動「走塑」助減排
「雙11」優惠多 宜先貨比三家
「雙11」優惠多 宜先貨比三家
沈永年：市况差採不變應萬變未必好
沈永年：市况差採不變應萬變未必好
中銀香港：美債有望熊轉牛 今季迎最佳配置區間
中銀香港：美債有望熊轉牛 今季迎最佳配置區間
許健生：施政報告谷創科推動經濟
許健生：施政報告谷創科推動經濟
陳正犖：再加息概率低 歐元短期前景蒙陰影
陳正犖：再加息概率低 歐元短期前景蒙陰影
溫傑：中電信成功推動數字化業務
溫傑：中電信成功推動數字化業務
袁國守：高息壓頂 戒急用忍
袁國守：高息壓頂 戒急用忍
林少陽：撈領展TLT須等債息再升時
林少陽：撈領展TLT須等債息再升時
技術取勝：網易處50周線之上
技術取勝：網易處50周線之上
李聲揚：不願生育難逆轉 要靠吸移民
李聲揚：不願生育難逆轉 要靠吸移民
蔡金強：無敵只存在神話中——風起於青萍之末 
蔡金強：無敵只存在神話中——風起於青萍之末 
艾雲豪：ESG成左右做人難磨心
艾雲豪：ESG成左右做人難磨心
李順威：華爾街看淡多過以前
李順威：華爾街看淡多過以前
劉思明：恒指短線須返17900扭劣勢
劉思明：恒指短線須返17900扭劣勢
瑞銀亞洲：股價升穿20天線 阿里購18124
瑞銀亞洲：股價升穿20天線 阿里購18124
摩根大通亞洲：上升裂口未回補 恒指沽15133
摩根大通亞洲：上升裂口未回補 恒指沽15133
周顯：搵證監前主席去激活港股是可行？
周顯：搵證監前主席去激活港股是可行？
張佩儀：歐市場前景轉好 留意投資機會
張佩儀：歐市場前景轉好 留意投資機會
王弼：樓價未跌夠 辣招不全撤
王弼：樓價未跌夠 辣招不全撤
曾淵滄：樓市迎強大置業生力軍
曾淵滄：樓市迎強大置業生力軍
湯文亮：有錢都唔買樓收租
湯文亮：有錢都唔買樓收租
陳永傑：美加息料完成 暫難減息
陳永傑：美加息料完成 暫難減息
廖偉強：重新肯定磚頭價值
廖偉強：重新肯定磚頭價值
布少明：減辣料釋放23萬剛需
布少明：減辣料釋放23萬剛需
馬泰陽：減辣利樓市 交投待復常
馬泰陽：減辣利樓市 交投待復常
ONE INNOVALE 會所 藝術融匯花香
ONE INNOVALE 會所 藝術融匯花香
大興花園減辣前淡靜 均呎跌穿1萬
大興花園減辣前淡靜 均呎跌穿1萬
債券基金違約風險小 入場費低
債券基金違約風險小 入場費低