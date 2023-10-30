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經濟
封面故事

貝萊德沈宇青：亞洲新興市場地產銀行股吸引

【明報專訊】普徠仕全球科技股票策略基金經理Dominic Rizzo在上文，已詳細分析全球人工智能晶片及軟件市場在未來幾年，料均錄得數以倍計增長所帶來的投資機會，那麼把人工智能應用於投資市場、進行系統化投資又是否可行呢？貝萊德系統化主動型股票投資團隊聯席投資總監及聯席主管沈宇青（圖）就此認為，即使數據顯示亞洲區和新興市場股市過去10至15年表現跑輸成熟市場、特別是美國股市，但亞太區的新興市場股市目前在估值方面相對具吸引力，特別是在房地產行業和銀行股方面，這些行業或可能受到青睞。

今年2月在聊天機械人ChatGPT熱潮席捲本港之際，在《Money Monday》第385期（2月13日出版）封面故事，記者向ChatGPT問及美股在2月13日至17日一周的展望，獲回覆稱根據市場報告，受惠於上市公司的理想業績，預期美股該周會上升。駐美國紐約的Global X ETFs首席投資總監Jon Maier及研究部主管Pedro Palandrani當時則認為，不少壞消息已被市場消化，而且從ChatGPT面世隨即掀起全球熱潮可見，即使在高息環境下，具創新能力的美國科技股仍具備中長線投資價值。Palandrani更分析，暫時也未必可以知道哪一科技公司推出的人工智能聊天機械人最終獲市場認同、賺到可觀利潤，但可以肯定的是，隨着多家科技公司均擬進軍此市場，需要增加強大的電腦運算能力，提供相關晶片的供應商料會率先受惠。

結果美股三大指數中，道指及標指在2月13日至17日的一周分別下跌0.13%及0.28%，而反映科技股表現的納指則上升0.59%；而作為人工智能晶片龍頭股，英偉達（美：NVDA）股價強勢更延續至上季，累積升幅近兩倍，因此，《Money Monday》認為，受訪的專家始終較ChatGPT此聊天機械人能夠更準確預測美股市况。

貝萊德系統化投資平台營運38年

截至今年9月底，貝萊德資產管理規模（AUM）高達9.1萬億美元，屬全球領先，這家美資大行又如何應用人工智能進行系統化投資呢？貝萊德沈宇青指出，系統化投資平台已經營運了38年，投資團隊處於三藩市，成員則遍佈倫敦和亞洲，當中一半成員擁有高端科技背景或工程、物理、數學或科學等相關學科的博士學位；該投資平台以數據資料主導觀點、科學驗證的投資理念以及先進的電腦模擬技術來建構投資組合。

沈宇青認為，投資專家可以利用量化模型，通過嚴格的構建和不斷改進完善投資決策，發揮人類決策的優勢，並且有助於減少行為和認知偏誤。

美股過去10至15年跑贏全球股市

跟着沈宇青引述環球股市數據，指在過去10至15年，新興市場相對於發達市場表現較為遜色，而在發達市場中，美國市場處於較領先地位，許多大型科技公司表現超乎預期。這說明了美國市場相對於其他市場的主導地位。

記者翻查彭博數據，美股納指及標指在過去10年分別勁升219.89%及132.36%，與期內MSCI成熟市場指數及MSCI亞太區指數分別上升69.23%及7.09%、MSCI新興市場指數下跌11.28%比較（見圖），表現一枝獨秀，可見沈宇青上述觀點有數據支持。

亞洲市場差異大 看好日本印度股市

不過，沈宇青並不會因為亞太區及新興市場股市過去10年大幅跑輸美股而覺得沒有投資機會，他認為，目前亞太區的新興市場在估值方面相對具吸引力，特別是在房地產行業和銀行股方面，這些行業或可能受到青睞。

就個別亞太區股市而言，沈宇青指出，日本和印度市場表現也相當不錯，台灣經濟也有增長的趨勢：「從主動投資的角度來看，由於亞洲市場差異較大，加上波動性較高，為主動投資創造了良好的環境，我們看好亞太區的超額回報（Alpha）機會」。

大語言模型可閱讀文本 提供另類數據

另外，沈宇青指出，目前貝萊德系統化投資平台不僅研究數據，還融合文字分析以得出投資見解：「這項技術與人類閱讀文本的原理一致，但電腦先前一直難以勝任，目前大語言模型（LLMs）已打破了這個限制，使文本資料在投資的領域得以應用」。他強調，在此生成式人工智能（Generative AI）和其他人工智能模型流行的時代，另類數據正改變包括投資行業在內的各個行業，預期未來將有更多數據和優化的演算法來衡量和攫取資訊。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕大語言模型 生成式人工智能（Generative AI） 貝萊德系統化主動型股票投資團隊沈宇青

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