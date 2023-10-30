東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目

【明報專訊】東亞銀行（0023）創新協作平台BEAST與科技初創公司及巨頭科企合作，應用初創科企技術予銀行業務身上。東亞銀行資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩接受訪問時表示，BEAST現時聯同60多個本地初創企業，以及其他科技業界推行近110個概念驗證（PoC）及其他項目，而現時落實推行30個PoC項目，當中亦已有個別項目成功商業化、計劃應用於東亞日常業務中。
採AI語音分析技術改善客戶服務
梁兆恩列舉其中一個成功個案，該行與本地初創監管科技公司有光科技（Fano Labs）合作，利用有光的AI語音分析技術，建立售後監控平台，以監管和改善分行客戶經理與客戶溝通的過程，目前該項目已通過PoC，將於今年第四季推出。他續指，該行亦發現約兩成廣州客戶使用客户熱線中心服務時，偏好於使用粵語，東亞有意計劃將其解決方案引進至大灣區的客户熱線中心。
用機器學習技術改良風險評估
另外，東亞銀行亦透過與聯邦學習（Federated Learning）平台OpenHive合作，利用聯邦學習機器學習技術，以及環聯 （美：TRU）的替代數據，改良銀行風險評估能力，此過程使用替代數據，於保護私隱的前提下，訓練銀行風險評估模組。
梁兆恩表示，項目有助提升銀行風險評估能力，有助銀行更準確地管理風險狀况，並在適當的水平上管理資本。他續指，東亞正商討進一步應用聯邦學習，打算將技術套用於其他場景，如信用卡推廣和消費，以及跨境數碼營銷方面等。
梁兆恩續指，現時銀行有超過400名金融科技相關的員工，預計今年相關員工數目增長按年升幅為一成以上，更指東亞將繼續以BEAST平台來促進金融科技生態圈的發展。