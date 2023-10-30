東亞BEAST伙初創等 落實推30個PoC項目

採AI語音分析技術改善客戶服務

梁兆恩列舉其中一個成功個案，該行與本地初創監管科技公司有光科技（Fano Labs）合作，利用有光的AI語音分析技術，建立售後監控平台，以監管和改善分行客戶經理與客戶溝通的過程，目前該項目已通過PoC，將於今年第四季推出。他續指，該行亦發現約兩成廣州客戶使用客户熱線中心服務時，偏好於使用粵語，東亞有意計劃將其解決方案引進至大灣區的客户熱線中心。

用機器學習技術改良風險評估

另外，東亞銀行亦透過與聯邦學習（Federated Learning）平台OpenHive合作，利用聯邦學習機器學習技術，以及環聯 （美：TRU）的替代數據，改良銀行風險評估能力，此過程使用替代數據，於保護私隱的前提下，訓練銀行風險評估模組。

梁兆恩表示，項目有助提升銀行風險評估能力，有助銀行更準確地管理風險狀况，並在適當的水平上管理資本。他續指，東亞正商討進一步應用聯邦學習，打算將技術套用於其他場景，如信用卡推廣和消費，以及跨境數碼營銷方面等。

梁兆恩續指，現時銀行有超過400名金融科技相關的員工，預計今年相關員工數目增長按年升幅為一成以上，更指東亞將繼續以BEAST平台來促進金融科技生態圈的發展。