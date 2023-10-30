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經濟
香港地產

萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成

【明報專訊】一直強調在香港作長線及可持續地產發展的萬科香港，自2018年起先後推出屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton等住宅樓盤後，旗下北角酒店項目The Stellar，9月起開始營運，萬科香港董事總經理周銘禧接受專訪稱，隨社會及經濟復常，赴港的境外公司客及學生重新增加，酒店現時平均入住率已達80%，如全部164間客房獲承租，估計每月租金收益介乎200萬至300萬元，為公司在賣樓以外，帶來穩定收益。

專才通助住宅酒店租務轉活

差餉物業估價署最新數據顯示，9月私宅租金指數連升8個月，創45個月新高紀錄，周銘禧認為，雖然經濟仍未完全恢復到疫情前水平，但隨社會復常，境外公司客、內地及東南亞學生重臨香港，加上港府推出專才通計劃，都令住宅，以至酒店租務市道轉活，因為「不論是深度遊旅客，專才及公司客都有住屋需要，他們落地（指初到香港），都會先行租住」。

至於萬科香港持有的北角春秧街酒店The Stellar，共提供164間客房，採開放式至3房設計，並有少數連平台特色房間，建築面積291至1358方呎。

周銘禧指，項目最大特點是租期靈活，短租可由1日至約3周不等，長租由1個月起至兩年，現時短租、長租客源比例約為3：7，而後者的租期，大部分介乎3至6個月。

客房若全租出 月收料300萬

眾所周知，酒店房租會隨旺淡季節不同，而變得相當「海鮮價」，周透露，The Stellar若以建築面積計，目前平均呎租約70元，推算項目若164間客房全獲承租，每月租金收益約在200萬至300萬元水平。

吸內地歐美東南亞公司客

他續指，北角位處銅鑼灣、中環、金鐘傳統購物和商業區，以及港島東新興商業區鰂魚涌之間，所以The Stellar的客源，相當部分屬來自內地、歐美及東南亞的公司客；而香港大學、樹仁大學均位處港島，亦為The Stellar提供一定數量的大學生長租客。

遊客方面，周特別指出，現時來香港自由行的內地年輕一代旅客，在喜好上與以往內地客較着重購物有所不同，年輕一代旅客很多喜歡深度遊，而春秧街屬港島傳統老市集，加上有電車穿梭其中，營造出特別的本土風景，成為近年的打卡熱點。

被問及萬科香港未來會否再物色其他酒店及服務式住宅，作為賣樓以外的收益來源，周回應指日後在合適條件下，綜合市場調查後，如項目能滿足公司財務風險審查，並具合理回報，都會考慮。

明報記者 林可為

（發展商專訪）

[香港地產]

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