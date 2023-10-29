薛偉傑：「包點先生」賀15周年與「蘇太名醬」推聯乘產品

此外，「包點先生」還找來本地醬料名牌「蘇太名醬」合作，將採用其麻辣醬料推出「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」等4款期間限定產品。

「包點先生」更特別請來意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼旋風式訪港15小時，出席11月2日在中環街市舉行的15周年慶典暨麻辣系列產品發布會。

邀岩布仙尼唱生日歌

連結集體回憶

為何要請來岩布仙尼呢？「包點先生」解釋，岩布仙尼曾於2004年出席亞視台慶晚宴，當時被主持人邀請唱生日歌，他略帶尷尬地唱出「Happy Birthday To Me」，之後多年，該短片仍然被網友無限Loop，令他成為首席「Happy Birthday KOL」。

另外，童星出身、現時在台灣發展的女子偶像團體AKB48 Team TP前成員冼迪琦，屆時亦會出席發布會，與岩布仙尼一起唱生日歌，以及切巨型壽桃包。二人更會大玩掟壽桃包遊戲，務求勾起港人的集體回憶。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]