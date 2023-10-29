明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：「包點先生」賀15周年與「蘇太名醬」推聯乘產品

【明報專訊】為了慶祝成立15 周年，本地中式包點品牌「包點先生」宣布，在11月2日至16日期間，顧客在百佳、TASTE、FUSION等超市購買任何3件「包點先生」產品，將可獲享八五折（15% off）的優惠。

此外，「包點先生」還找來本地醬料名牌「蘇太名醬」合作，將採用其麻辣醬料推出「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」等4款期間限定產品。

「包點先生」更特別請來意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼旋風式訪港15小時，出席11月2日在中環街市舉行的15周年慶典暨麻辣系列產品發布會。

邀岩布仙尼唱生日歌

連結集體回憶

為何要請來岩布仙尼呢？「包點先生」解釋，岩布仙尼曾於2004年出席亞視台慶晚宴，當時被主持人邀請唱生日歌，他略帶尷尬地唱出「Happy Birthday To Me」，之後多年，該短片仍然被網友無限Loop，令他成為首席「Happy Birthday KOL」。

另外，童星出身、現時在台灣發展的女子偶像團體AKB48 Team TP前成員冼迪琦，屆時亦會出席發布會，與岩布仙尼一起唱生日歌，以及切巨型壽桃包。二人更會大玩掟壽桃包遊戲，務求勾起港人的集體回憶。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

上 / 下一篇新聞