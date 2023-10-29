美長債息升穿5厘 基金大鱷平淡倉

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、《華爾街日報》、《英為財情》、彭博、路透社

今年至今美國長期國債孳息率隨美聯儲息口急升，吸引不少投資界老手出手。日前《金融時報》引述知情人士稱，阿克曼沽空30年期美債，淨賺約2億美元，截至10月17日，其投資公司Pershing Square的旗艦基金按年多賺11%。不過，Pershing Square控股行政總裁阿克曼在社交平台X上表示，以目前長期利率做淡倉，有太多風險，並認為美國經濟增長較主流數據所顯示的疲弱。

阿克曼：目前做淡倉太大風險

阿克曼今年8月首次披露其向30年期美債押淡倉，一度為債市造成壓力。阿克曼當時指出，國防支出擴大、能源短缺、向綠色能源轉型、勞工議價能力增強等因素，使通脹高企，因憂慮長期息口上升使股市受壓，故呼籲繼續對冲30年期美債孳息率上升的風險。阿克曼一度表示，相信30年期等長債孳息率會再上升，故維持以掉期期權來沽空債券，又稱綜合長期通脹率、實際利率、期限溢價等，認為30年期美債孳息率大概值5.5厘。

據9月聯儲局的點陣圖顯示，官員料2024至2025年才慢步邁向減息，自此美國長債孳息率大漲，10年期美債孳息率一個月內便漲約30點子，加上後來公布的強勁美國經濟數據，市場更加深信美息更長時間維持在更高水平（Higher for Longer）的說法。在期貨市場，交易員押注賭美息在明年底會降至4.7厘，較今年9月時的預測4.2厘高出半厘，意味市場料美息會高企一段時間。不過市場亦憂慮，美國政府的龐大借貸會因高息而帶來沉重負擔。

格羅斯料孳息曲線將停止倒掛

據惠譽數據，拖欠超過60天的次級汽車貸款比率在9月份高達6.1%，為自1994年有記錄以來最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）聯席創辦人格羅斯指出，汽車貸款拖欠率升至歷史高位，加上地區銀行遭重創，預示美國經濟大幅放緩，料衰退會於今年第四季出現，透露正購入短期利率期貨，又豪言「美息更長時間維持在更高水平」說法已過時。格羅斯估計，長債孳息率將超越短債，2年期與10年期美債孳息率差距、2年期與5年期美債孳息率差距會於年底轉正數，即被視為美國經濟衰退的信號孳息曲線停止倒掛。

面對債市有機會轉勢，格羅斯亦有意在股市撈底。格羅斯透露，正「認真考慮」投資地區銀行，指股價今年以來已大幅回調，追蹤地區銀行表現的SPDR S&P地區銀行ETF（交易所交易基金）今年至今已累跌逾三成，又稱現時股票套戥可能是最佳投資。

美發國債「填氹」 刺激長債息升

近數周美國經濟指標一片向好，美國零售、勞工、通脹等數據均較預期強勁，合力推高美債孳息率。今年8月，美國財政部宣布發行1030億美元國債，為稅收及開支之間「填氹」，有份刺激10年期及30年期的長債孳息率上升。美國上周公布的今年預算赤字高達2萬億美元，加上惠譽降低美國信貸評級，為美債再添壓力。

耶倫：債息高企 更需收窄赤字

美國財長耶倫接受訪問時表示，美國長債孳息率上漲，反映市場對美國經濟的信心及對美息持續高企的期望，有見第三季美國經濟數據強勁，長債孳息率或繼續高企。她亦承認，當美國繼續高息，對於美國還債能力是更重負擔，政府更需收窄赤字。

傑富瑞（Jefferies）首席歐洲經濟師Mohit Kumar認為，中東風險升溫，通常會推高債價推低債息，但美國經濟不俗，加上國債大量發行，大家擔心到底有誰買債。瑞銀料市場或繼續波動，亦不肯定目前經濟增長、美國息口、美聯儲之間如何發揮作用，但預料10年期美債孳息率升穿5厘後快將見頂。先鋒基金（Vanguard）向投資者發信息，預料美聯儲加息周期已近尾聲，明年中期經濟或見小衰退，建議投資者增持企業債券，長期鎖定高息回報。

至近日美國債息已見回落，上周五10年期債息處於5厘以下，德國10年期公債（Bund）孳息率亦由10月23日的高位約2.96厘跌穿2.8厘，英國10年期國債（Gilt）從高位約4.74厘，回落至約4.54厘。

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