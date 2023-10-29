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經濟

FTX創辦人出庭 否認欺騙客戶

【明報專訊】加密貨幣交易平台FTX去年突然倒閉，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）面臨電信詐騙、證券欺詐和洗錢罪等7項控罪，他在上周五出庭作證時，否認欺騙FTX客戶或提走客戶資金，並稱對姊妹交易公司Alameda Research可隨意借用FTX客戶資金並不知情，去年10月得知Alameda欠FTX客戶80億美元時，感到十分驚訝。

對Alameda欠客戶80億美元感驚訝

SBF又暗示直至FTX崩潰前數周，他最親密的員工和朋友一直讓他蒙在鼓裏，不知道資金缺口規模。

他又強調，雖然自己是行政總裁也是大股東，但「不完全了解」FTX這家公司，只了解公司全部財務狀况的「部分」，並指控Alameda榨乾FTX的客戶資金，導致FTX在去年11月破產。不過他承認有關注Alameda的交易，並且參與Alameda的初創投資，以及風險控制和對冲事宜。

強調「不完全了解」FTX

SBF承認曾犯下一些錯誤，包括FTX沒有設立風險管理團隊，而且缺乏監督。他沒有直接監督技術總監Gary Wang及其相關工作；同時他也不完全了解FTX與Alameda之間的資金流向，甚至只是「大致看過」有關服務條款。他認為，Alameda倒閉該由前行政總裁，即是其前女友Caroline Ellison負責，因去年加密貨幣市場狀况不佳，Alameda應實施避險，但Ellison從未聽從他的建議。

相關字詞﹕風險管理 詐欺 加密貨幣交易所

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