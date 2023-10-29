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經濟
香港地產

啟德海灣兩日收800票 最快今加推 會德豐梁志堅：減辣對樓市起正面作用

【明報專訊】昨日是新一份《施政報告》後的首個周末，市場焦點落在兩個全新盤收票情况。由嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作發展的啟德海灣第1期日前接受收票認購，市場消息指項目累積收約800票，以首張價單涉208伙計，超額認購逾2.8倍。另英皇國際（0163）旗下香港仔澄天，累收近100票，亦已錄得超額認購。兩盤擬於短期內上載銷售安排，或將正面交鋒。

明報記者 甘潔瑩

樓花期長約18個月的啟德跑道區全新盤啟德海灣1期，上周公布首張價單共208伙的售價，整批折實均呎19,798元，是啟德新發展區新6年半來，區內最平首推折實均呎的新盤。項目日前對外開放示範單位，參觀人流眾多。

指昨參觀示範單位內地客佔七成

會德豐地產主席梁志堅表示，《施政報告》減辣對樓市起正面作用，屬強心針，減辣措施中包括外來專才的置業稅，由原先的15%減半至7.5%，昨日到啟德海灣參觀示範單位的內地客明顯較多，佔睇樓客七成。

梁志堅又稱，過去買家擔心啟德跑道區的交通，隨着政府在啟德興建綠色智能集體運輸系統，對該區新盤配套發展是好事。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，啟德海灣入票者不乏內地專才，最快今日加推應市，他期望推出較多單位應市，以量為先，計劃短期內推售，盼能貨如輪轉。

澄天超額認購近1倍

另一全新盤、以折實均呎1.7萬元首推55伙的英皇（0163）香港仔澄天，亦接受認購，市場消息指澄天已收近100票，超額認購接近1倍。

因兩大新盤正收票、部署開售，凍結購買力，昨日一手交投疏落，僅錄約10宗成交，其中會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE錄一宗成交，為低層B座3樓E室，實用453方呎，2房間隔，成交價1142.5萬元，實呎25,221元。買家來自內地廣東，他於香港工作，考慮到該區發展日漸成熟，決定購買作自住。

美聯：減辣後料一手成交回升

此外，美聯物業房地產數據及研究中心綜合市場資訊，在扣除一約多伙下，截至10月26日，本年一手成交量錄約8514宗，當中約5226個（佔約61.4%）為今年推出的全新盤項目，餘下是2022年或之前推出項目單位（即新盤貨尾），涉3288個（佔約38.6%）。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，隨着《施政報告》落實減辣，發展商推盤步伐加快，加上以吸引價推盤，相信11月一手成交量會顯著回升。

[香港地產]

相關字詞﹕澄天 温偉明 梁志堅 中海外 會德豐 嘉華 啟德海灣第1期

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