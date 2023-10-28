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2023年10月28日星期六
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股份回購擬免註銷 設庫存制
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首三季全國規模以上工業利潤跌9%
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中和農信傳港上市籌39億
內銀淨利息收入跌 減撥備撐盈利 工農招行上季純利升 郵儲行交行少賺逾2%
平保上季壽險新業務價值升21%
大行劈渣打目標價 股價逆市偏軟
神華季度少賺23% 兗礦純利減半
香港快運：明年飛北京大興 擬聘500機組人員
HGC環電倡建連繫河套深圳光纖網
亞馬遜雲收入升12% 遜對手 第3季多賺兩倍 早段股價升逾5%
美核心PCE通脹 見3.7%逾兩年低
Apple Watch被裁侵權 美或禁部分型號進口
啟德海灣首日收400票 超額近倍 減辣後首個收飛大型新盤 料短期加推
東涌東填海區住宅地收4標書
專才790萬購君傲灣 減辣後慳稅近百萬
差估署租金指數連升8個月 累漲7.3%
吳君如陳可辛 4405萬沽觀塘商廈
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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