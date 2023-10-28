專才790萬購君傲灣 減辣後慳稅近百萬

冼國章指出，該內地專才一直計劃入市，鑑於《施政報告》推出樓市減辣措施，加上心儀上述單位質素，故決定入市自用。因買家是非香港永久居民，減辣前購買物業需要繳付樓價15%（即118.5萬元）作稅款，在新措施下，該買家只需繳付樓價3%（即23.7萬元）作稅款，入市成本減低94.8萬元。上述單位原業主2006年11月256.2萬元購入，帳面獲利533.8萬元或逾2倍。

專才610萬購船街40年樓 慳77萬辣稅

另有內地專才購入灣仔單幢舊樓，中原地產副分區營業經理周世康表示，灣仔船街1至7號寶業大廈高層1室最新易手，實用面積440方呎，兩房望灣仔市景，物業雖已有40年樓齡，但仍可承造30年按揭，內地專才以610萬元買入，實呎13,864元。同類單位2020年高位成交價達760萬元，是次成交金額為物業9年新低，重返2014年水平。

據了解，新買家為居港未夠7年的內地專才，減辣前所繳交的稅款為91.5萬元，受惠新印花稅措施，現時入市的稅款僅14.5萬元，入市成本大幅減少77萬元或84%，遂把握時機入市。原業主1999年215萬元買入，雖然減價近兩成，但帳面仍獲利395萬元或逾1.8倍。