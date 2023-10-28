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經濟
國際金融

美核心PCE通脹 見3.7%逾兩年低

【明報專訊】美國通脹回落速度放慢。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在9月按年升幅回落0.1個百分點，降至3.7%，是2021年5月以來最低。按月計算，9月核心PCE物價指數升0.3%，較8月高出0.2個百分點，是4個月來最高，不過符合分析師預期。

聯儲線人料下周不加息

美國9月整體PCE物價指數按年升3.4%，升幅與8月持平，中止了此前連續兩個月的升勢。按月計算，9月整體PCE升0.4%，略高於預期。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos昨晚撰寫的文章指出，當前的通脹趨勢，不足以令美聯儲下周加息。美聯儲官員在上月會議預計，今年底的核心PCE按年升幅將回落至3.7%，預示今年底的通脹率將低於美聯儲此前預測，有可能強化美聯儲維持利率穩定的理據。

通脹緩慢回落之際，美國消費者的支出持續強勁。個人支出繼8月按1月增長0.4%後，9月按月再增0.7%，較分析師預期高出0.2個百分點。上月的支出增長，高於個人收入的0.3%按月升幅。9月個人儲蓄率（衡量個人支出和繳稅後剩餘金額的指標）降至3.4%，是去年12月以來最低，顯示美國家庭正使用部分儲蓄來應付開支。美國密歇根大學10月消費者信心指數終值降至63.8，是5月以來最低。

在日本央行準備下周制定貨幣政策之際，通脹較預期具黏性。東京10月消費者物價指數（生鮮食品除外）按年升2.7%，時隔3個月增長再次加快。日圓兌每美元昨午夜前回升至149水平。日本財相鈴木俊一昨對於日圓兌美元曾跌至150.77的低位，強調將採取萬全措施。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 美聯儲線人 通脹 核心個人消費支出（PCE）物價指數

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